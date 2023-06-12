冰毒成癮恐暴斃？布蘭妮火大 委由律師反嗆：不實誹謗

布蘭妮永遠擺脫不了爭議和負面報導，自己都感到無奈。（取材自Instagram）

藝人的私生活雖是各方矚目焦點，卻不代表外界可以捏造事實來炒話題，倘若超過他們能忍受的範圍，有可能引來官非。近日英國「每日郵報」和「太陽報」一同刊登了「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）家人憂心她身心狀況的報導，聳動的呈現她前夫凱文費德蘭（Kevin Federline）表示懷疑她服用冰毒，又稱她的父親擔心她再這樣下去可能會像艾美懷絲（Amy Winehouse）一樣英年早逝，還稱她的大兒子普瑞斯頓看到有人送毒品 到母親家以後就再也不願和她碰面。對此，布蘭妮的律師聲明反擊是「不實誹謗」，凱文費德蘭則稱是「每日郵報」記者達芙妮巴拉克撒謊搏版面，在他們家人傷口上灑鹽。

布蘭妮（左）與前夫凱文費德蘭近日又為了英國的爭議報導而各說各話。（路透資料照片）

布蘭妮從出道、大紅，再到難以承受各方關注壓力，行為失控，接著被包括舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）在內等業界人士公開嘲弄，又情緒崩潰，以至於被法庭判定由她的父親傑米監管她的人生，過了13年連買iPad都無法自主的日子，就算一年多前重新獲得自由，卻並沒有遠離一切的紛擾，時不時還要跟家人隔空交火，媒體更是高度檢視她「到底有沒有復元」，偏偏她的行為舉止被懷疑還是很不穩定，各種負面留言始終沒停過。

最糟的是，她和她以往最珍愛的兒子們都已疏離，據稱兩個都已是青少年的孩子對於媽媽一天到晚在社群網站 上發布清涼裸照感到尷尬，認為她沒辦法完全控制自己之前，不想再見面，又引發更多的風波。「每日郵報」與「太陽報」的報導，則是強化了外界對她的偏見，讓她忍不住要在社群網站上發文反問：「我一直都覺得這些新聞在霸凌 我，讓人很傷心的是，大家都好像坐在那裡覺得編造這些謊言是OK的，為什麼我被要求也坐著像是什麼事也沒有？到底什麼時候開始他們都這麼沒底限？」無奈之情溢於言表。

普瑞斯頓被英國報導稱看過有人送毒品到母親家。（取材自Instagram）

普瑞斯頓和身為話題人物的母親，近來關係降至冰點。（取材自Instagram）

令布蘭妮最傷心的是，她幾天前才在社群網站上發了普瑞斯頓的照片，寫道：「我的初戀。」充分展現對於孩子的關愛，幾天後就看到普瑞斯頓表示看過有人送毒品到她家，讓她忍無可忍，發言表示人們講一堆關於她的謊話真的令她很傷心，最難過的是看到普瑞斯頓要她聽從家人的建議，免得為時已晚，她覺得自己用盡一切力量想把最好的留給孩子，卻永遠做得不夠好。

凱文費德蘭對此堅稱是達芙妮巴拉克濫用他們對她的信任，為了搏版面不惜編造這種離譜的指控，當初他們確實對她有所信任，願意接受她的訪問，可是過程中她漸漸失去他們的信任，他們也已經在今年3月不再和她合作，表明要切斷一切的關係，可是她後來繼續糾纏他們家人，又在報導中故意用這些爭議的標題來奪取注意，很遺憾看到採訪變成這樣的結果。