冰毒成癮恐暴斃？布蘭妮火大 委由律師反嗆：不實誹謗
藝人的私生活雖是各方矚目焦點，卻不代表外界可以捏造事實來炒話題，倘若超過他們能忍受的範圍，有可能引來官非。近日英國「每日郵報」和「太陽報」一同刊登了「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）家人憂心她身心狀況的報導，聳動的呈現她前夫凱文費德蘭（Kevin Federline）表示懷疑她服用冰毒，又稱她的父親擔心她再這樣下去可能會像艾美懷絲（Amy Winehouse）一樣英年早逝，還稱她的大兒子普瑞斯頓看到有人送毒品到母親家以後就再也不願和她碰面。對此，布蘭妮的律師聲明反擊是「不實誹謗」，凱文費德蘭則稱是「每日郵報」記者達芙妮巴拉克撒謊搏版面，在他們家人傷口上灑鹽。
布蘭妮從出道、大紅，再到難以承受各方關注壓力，行為失控，接著被包括舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）在內等業界人士公開嘲弄，又情緒崩潰，以至於被法庭判定由她的父親傑米監管她的人生，過了13年連買iPad都無法自主的日子，就算一年多前重新獲得自由，卻並沒有遠離一切的紛擾，時不時還要跟家人隔空交火，媒體更是高度檢視她「到底有沒有復元」，偏偏她的行為舉止被懷疑還是很不穩定，各種負面留言始終沒停過。
最糟的是，她和她以往最珍愛的兒子們都已疏離，據稱兩個都已是青少年的孩子對於媽媽一天到晚在社群網站上發布清涼裸照感到尷尬，認為她沒辦法完全控制自己之前，不想再見面，又引發更多的風波。「每日郵報」與「太陽報」的報導，則是強化了外界對她的偏見，讓她忍不住要在社群網站上發文反問：「我一直都覺得這些新聞在霸凌我，讓人很傷心的是，大家都好像坐在那裡覺得編造這些謊言是OK的，為什麼我被要求也坐著像是什麼事也沒有？到底什麼時候開始他們都這麼沒底限？」無奈之情溢於言表。
令布蘭妮最傷心的是，她幾天前才在社群網站上發了普瑞斯頓的照片，寫道：「我的初戀。」充分展現對於孩子的關愛，幾天後就看到普瑞斯頓表示看過有人送毒品到她家，讓她忍無可忍，發言表示人們講一堆關於她的謊話真的令她很傷心，最難過的是看到普瑞斯頓要她聽從家人的建議，免得為時已晚，她覺得自己用盡一切力量想把最好的留給孩子，卻永遠做得不夠好。
凱文費德蘭對此堅稱是達芙妮巴拉克濫用他們對她的信任，為了搏版面不惜編造這種離譜的指控，當初他們確實對她有所信任，願意接受她的訪問，可是過程中她漸漸失去他們的信任，他們也已經在今年3月不再和她合作，表明要切斷一切的關係，可是她後來繼續糾纏他們家人，又在報導中故意用這些爭議的標題來奪取注意，很遺憾看到採訪變成這樣的結果。
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