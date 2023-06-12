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從宿敵變好兄弟 史特龍打趣自認輸給阿諾

記者蘇詠智／綜合報導
席維斯史特龍(左)與阿諾史瓦辛格事業上較勁多年，近年來成好友。(路透資料照片)
席維斯史特龍(左)與阿諾史瓦辛格事業上較勁多年，近年來成好友。(路透資料照片)

1980、90年代，激烈較勁的兩大動作天王席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），到了21世紀後化敵為友，過往的競爭都成口中的有趣往事。近來Netflix推出紀錄影片「阿諾．史瓦辛格：人生三部曲」（Arnold ），史特龍也出現其中，透露曾和阿諾心結深到無法同處一室，卻也承認：「不管體格或是力量，他都超過我。」

影迷始終難忘，當年阿諾與史特龍在好萊塢互爭頭號動作巨星的寶座，只要史特龍推出大賣的動作強片，幾個月後阿諾就會有更大場面、打得更激烈的大片上映。阿諾坦言：「若沒有他，我在1980年代恐怕沒那麼有動力，我是愛競爭的人。」史特龍分析，在過去動作片多是飛車追逐，或口頭上喊一喊，直到他的「第一滴血」（First Blood）開始，英雄需要用身體去拚鬥、爭取生存，反而對白不用這麼多，只是當他開心成為業界首位這麼做而成功的人時，卻偏偏有一位「從奧地利來、更不需要多講話的人」也入了這行。

阿諾當時以健美冠軍身分，從奧地利到好萊塢打天下，成為史特龍最大勁敵，兩人從「第一滴血」、「魔鬼終結者」（The Terminator），鬥到「巔峰戰士」（Cliffhanger）與「最後魔鬼英雄」（Last Action Hero），甚至連阿諾改演喜劇反應不錯，史特龍隨後也接拍喜劇。但事隔多年，現在兩人已是好哥兒們，史特龍打趣認輸：「他一直想當第一名，很不幸的，他如願以償了。」

好萊塢 Netflix

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