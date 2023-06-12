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娜歐蜜華茲嫁了 套牢「女神收割機」比利庫達普

記者蘇詠智／綜合報導​
比利庫達普（左）與娜歐蜜華茲沉浸在新婚喜悅中。（取材自Instagram）
比利庫達普（左）與娜歐蜜華茲沉浸在新婚喜悅中。（取材自Instagram）

有些男性的女人緣一流，前後任伴侶都是條件超級出眾的女神，讓他們成為旁人又妒又羨的「女神收割機」，現年54歲的「晨間直播秀」（The Morning Show）、「成名在望」（Almost Famous）資深型男比利庫達普（Billy Crudup）就是代表人物。他曾經與珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）、克萊兒丹妮絲（Claire Danes）、瑪麗路易絲派克(Mary-Louise Parker)等交往，她們都沒能讓他點頭走進婚姻。

近日比利卻疑似已經成為人夫，對象是「金剛」女神娜歐蜜華茲（Naomi Watts），娜歐蜜稍後也在社群網站上發布和比利在紐約結婚的照片。

同年出生、都是54歲的比利庫達普與娜歐蜜華茲，是因為合演Netflix影集「越界」（Crossing the Line）而結緣，娜歐蜜在劇中飾演心理醫師，而比利則扮演她的丈夫，想不到假戲竟然成真。娜歐蜜過往曾和「X戰警：金鋼狼」（X-Men Origins: Wolverine）男星李夫薛伯（Liev Schreiber）同居11年並生了兩個兒子，他們分手後還是家人，娜歐蜜公開婚訊後，李夫還回應道：「恭喜，真是太好了！」

比利 社群網站 Netflix

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