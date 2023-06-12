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被爆恐冰毒成癮 「小甜甜」布蘭妮命在旦夕？

記者蘇詠智​​／綜合報導​
布蘭妮（左）和前夫凱文如今關係頗緊張。（路透資料照片）
布蘭妮（左）和前夫凱文如今關係頗緊張。（路透資料照片）

高知名度的藝人，一舉一動皆在外界的高度檢視之下，有人會藉由酒精或是藥物、毒品來逃避沉重的壓力，卻因此上癮，無法自拔，終於嚴重傷害健康，落得英年早逝的悲劇。打從年輕時成為當紅偶像就受到全球粉絲矚目的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），一度情緒崩潰，以至於被法庭判定由她的父親來監管她的一切，連買iPad或是不想裝避孕器的自由都沒有，過了13年，外界聲援她早該結束被監管，法庭才讓她恢復自主，可是一年多以來，她屢次發布讓人憂心的圖文，被懷疑精神狀況恐怕還是不夠穩定。

重獲自由後的布蘭妮，很喜歡發布全裸、差一點露點的照片，認為是盡情做自己、不受壓抑，卻讓兩個兒子都覺得很尷尬，不想跟她見面，她又是痛罵他們如此對待曾疼愛他們的媽媽。兩個兒子的爸、她的前夫凱文費德蘭（Kevin Federline），與她的父親傑米連成一氣，堅稱他們是真的為她好，才想要介入她的生活，將她拉回正軌。

凱文在英國「每日郵報」最新訪談中語出驚人表示：「我懷疑她有在用冰毒，我祈禱有人能將之公諸於世，把她喚醒。」想到和她的兩個孩子，凱文嘆道：「這真的很可怕，她是我兒子們的媽。」兩個兒子已經不願意再見她，還稱看過毒品被送到她家裡。

傑米的話也一樣讓人聽了震驚：「她有可能像艾美懷絲一樣，年紀輕輕就死去。」眾所周知艾美懷絲生前也曾經酒癮、毒癮纏身，終於讓她的身體無法支撐。凱文費德蘭坦言：「每一次電話響起，我都很怕聽到噩耗，我不想兩個兒子早上起床後，發現他們的媽媽嗑藥過量而逝。」

向來最受不了她敵視的家人公開說她不是的布蘭妮，意外的到現在還未公開回嗆，只是把社群帳號又刪光，更加顯得不尋常。

毒品 社群

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