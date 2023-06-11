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觀影說劇／甜美女神變探員 「擁擠的房間」玩推理

記者陳建嘉╱綜合報導
亞曼達塞佛瑞在「擁擠的房間」演出性格深沉的調查員。(圖：Apple TV+提供)
亞曼達塞佛瑞在「擁擠的房間」演出性格深沉的調查員。(圖：Apple TV+提供)

女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)在全新驚悚影集「擁擠的房間」(The Crowded Room)飾演一名調查員，與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德(Tom Holland)有多場對戲，亞曼達在片中一改過去的甜美女神形象，她過往以「辣妹過招」(Mean Girls)等片聞名，但近幾年挑戰嚴肅角色，「我都已經當媽了，總不能再演談情說愛的少女，有挑戰總是好的」。

亞曼達於2016年嫁給百老匯演員托馬斯薩多斯基(Thomas Sadoski)，並育有一子一女，她笑稱自從當媽以後，就一直想要演難度更高的角色，也一直很喜歡推理劇，「我們是照著時間順序拍攝，拍完一集才能收到下一集的劇本，必須要演到最後一刻，才能知道結尾」。

亞曼達提到自己會接演這部劇，也是因為一直都欣賞男主角湯姆霍蘭德，「他很認真，很有禮貌，看到我帶女兒來片場，也會跟她打招呼」，並幽默說自己的小孩應該還不知道，與媽媽對戲的年輕演員竟然就是「蜘蛛人」。

提到小孩，亞曼達認為「擁擠的房間」乍看之下是透過多重人格、精神抑鬱症，但其實重點也是希望社會大眾注重心理健康，「我時常告訴我的小孩要對自己誠懇，遇到不開心的事情，一定要說出來，壓抑在心裡只會生病」。

此外，亞曼達相當開心「擁擠的房間」的時代背景設定於70年代的紐約，「我從小就住在紐約，但是劇組成功打造這座城市50年前的樣子，我記得我第一次坐在一台老式計程車，感覺真的很新鮮」，亞曼達從不後悔自己成為演員，「我的人生本來只有一種樣貌，但每次演戲，我可以穿越到不同的時間與空間，這太幸福了」。

蜘蛛人 百老匯 心理健康

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