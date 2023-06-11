受妻子小鳥胃影響？ 喬治柯隆尼瘦到令人擔心

喬治柯隆尼近期愈來愈削瘦，友人懷疑他被妻子的「小鳥胃」影響。(歐新社資料照片)

美國性感男星喬治柯隆尼(George Clooney)近期愈來愈削瘦，昔日的他雖然也算不上健美強壯，但不至於令人對他的身體狀況感到憂心，而他現在卻讓大家感到實在太瘦，友人懷疑他被妻子艾莫(Amal Clooney)影響，逼自己將食量減到最小，免得營養過剩會發胖，卻反而妨害了健康。

喬治柯隆尼並不是以「愛好鍛鍊」知名，因此少吃就變成他防止發福的最重要手段，然而以他近180公分的身高，每天還是有一定需要攝取的熱量，否則就會燃燒脂肪，漸漸地讓肌肉 縮水。他和艾莫有一堆公開活動的邀約，要維持亮麗的外表，因此不能變胖，友人推論：「他一定感受到維持體態的強大壓力。」才會因此走極端，反倒害了自己。

根據歐美媒體報導，艾莫的「小鳥胃」簡直嚇人，早餐是水煮蛋，午餐僅喝湯，晚餐更是只有鷹嘴豆沙拉，好像在逼自己盡量吃得最少，雖然她出席活動時看起來已經曲線玲瓏，卻還是堅持要很瘦。

喬治受到她的影響，對於「瘦」也有種迷思，然而不願意讓自己增加一些「份量」，其實對身體健康有傷害。