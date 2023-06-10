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喬治柯隆尼病了？身形明顯縮水 友人憂被妻子「小鳥胃」影響過瘦

記者蘇詠智／即時報導
現在的喬治柯隆尼，身形明顯縮水，變得很瘦。（歐新社資料照片）
現在的喬治柯隆尼，身形明顯縮水，變得很瘦。（歐新社資料照片）

演藝人員身體健康是好是壞，從他們出現公眾場合的氣色就看得出來？不時會在公開活動上亮相的喬治柯隆尼(George  Clooney)，近期卻愈來愈削瘦，昔日的他雖然也算不上健美強壯，至少該有的肌肉不會少，不至於令人對他的身體狀況感到憂心，而他現在已經讓大家感到實在太瘦，好像都沒有在照顧自己的健康，友人們懷疑他被妻子艾莫(Amal Clooney)影響，逼自己將食量減到最小，免得營養過剩會發胖，卻反而妨害了健康。

喬治柯隆尼並不是以「愛好鍛鍊」知名，因此少吃就變成他防止發福的最重要手段，然而以他近180公分的身高，每天還是有一定需要攝取的熱量，否則就會燃燒脂肪，漸漸地讓肌肉縮水。他和艾莫有一堆公開活動的邀約，要維持亮麗的外表，因此不能變胖，友人推論：「他一定感受到維持體態的強大壓力。」才會因此走極端，反倒害了自己。

根據歐美媒體報導，艾莫的小鳥胃簡直嚇人，早餐是水煮蛋，然後午餐是喝湯，晚餐更是只有鷹嘴豆沙拉，好像在逼自己盡量吃得最少，雖然她在出席活動時多半還是會讓自身看來曲線玲瓏，卻還是很堅持要很瘦，喬治受到她的影響，也對於「瘦」有種迷思，不願意讓自己增加一些份量，其實也還是對身體健康有傷害。

過去喬治曾經為了拍戲，需要迅速減重，搞到自己急性胰腺炎爆發，他也表示，不會再這樣做。可是友人擔憂他繼續這樣瘦下去，遲早還是會生大病，希望他開始讓自己長點肉。

過往的喬治柯隆尼，兩頰與下巴都算豐潤，也不會太胖。（路透資料照片）
過往的喬治柯隆尼，兩頰與下巴都算豐潤，也不會太胖。（路透資料照片）

肌肉 減重

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