男星硬減下18公斤、找回腹肌 卻直呼完全不值得

艾瑞克安德雷減掉18公斤，身形明顯有變化。（取材自Instagram）

在社會上有些價值觀似乎已成共識，譬如說胖比瘦不好，不夠美觀也不健康，影視明星更是三不五時就會把自己努力瘦下來的模樣和之前豐滿的樣子拿來比一比，然後以減肥成功為傲。然而知名喜劇演員、主持人艾瑞克安德雷（Eric Andre）卻大膽逆風，表示拚命減掉18公斤，儘管能夠再度穿上以前的牛褲、短褲，應該也比以前健康，卻一點也不開心，根本完全不值得。

節目中妙語如珠的艾瑞克，同樣用幽默的方式來表達自己的想法：「胖子像是相撲力士或是聖誕老公公，他們都很開心，可是苗條的人們都他Ｘ的不爽，因為他們他Ｘ的餓翻了。」

艾瑞克安德雷逆風向，直呼減肥成功反而變得很不開心，並不值得。（取材自Instagram）

身高183公分的艾瑞克從97公斤減到79公斤，原本的大肚子不見了，變得有腹肌，胸部也變得結實，但他直呼減得超辛苦、絕不會再來一次，因為要控制飲食，吃了一大堆淡而無味的食物，也沒辦法跟朋友相約痛快的吃喝，常常得自己在家吃微波加熱食品，讓他叫苦連天。

一般藝人是拿自己看到鏡中少了一堆贅肉、說服自己這樣更健康而找到減肥的熱情與動力，艾瑞克反而更懷念胖胖的時候，可以盡情享受美食 的樂趣，認為瘦了反而又餓又受氣，他慶祝自己減肥成功的方法竟是去吃了一整份的義大利 臘腸披薩。