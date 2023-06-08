我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

珍妮佛安妮斯頓大方秀白髮 網讚：優雅老去

記者陳建嘉／綜合報導
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮斯頓不遮掩白髮，被網友稱讚「優雅老去」。（取材自Instagram）

54歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）一向保養有成，多次大膽換上胸貼比基尼展現好身材，更有側身拍攝，身段無比完美，不過她最近為自家產品代言，再度上陣健身，更大方秀出一頭銀白頭髮，即便已有年紀，身材依舊健美，即便她不停宣傳自己的頭髮護理品牌，外界仍然大讚珍妮佛願意大方展現銀髮「即便老了也很美」、「優雅老去」。

珍妮佛安妮斯頓演紅「六人行」（Friends）系列作品，更以一頭亮麗長髮聞名，如今展現白髮，反而引來不少網友讚賞，「讓銀髮出現，令人耳目一新」、「很高興見到這樣充滿自信的她，而且她還是很漂亮」、「我希望她保持自然，這樣更有吸引力」。

珍妮佛去年受訪時，曾表示主演情境喜劇「六人行」大受歡迎，隨後又因為獨到的製片眼光，再加上渾然天成的喜劇天分，穩坐一線票房女星寶座，她雖說自己事業心強，但都強調與自己的婚姻無關，「我過去就是太在乎我的事業，老天卻不容許一名成功女性沒有子女，而那些關於我丈夫會離開我、我們分手並結束婚姻，都是因為我不肯給他一名子女的說法，完全是謊言，我現在沒有什麼好隱瞞的」。

健身 好萊塢

上一則

許維恩挺34周孕肚手遮胸全裸入鏡 預告老公全程陪產

下一則

轉型失敗？ 迪麗熱巴演檢察官收視崩了

延伸閱讀

54歲性感女神珍妮佛安妮斯頓秀白髮 網讚「優雅老去」

54歲性感女神珍妮佛安妮斯頓秀白髮 網讚「優雅老去」
她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕

她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕
減肥藥太貴 許多雇主拒納醫保 鼓勵員工飲控、運動減重

減肥藥太貴 許多雇主拒納醫保 鼓勵員工飲控、運動減重
愈唱衰愈要做給大家看 班艾佛列克讓兩位珍妮佛大和解

愈唱衰愈要做給大家看 班艾佛列克讓兩位珍妮佛大和解

熱門新聞

李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器