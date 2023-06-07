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觀影說劇／漢斯沃演驚天營救 就愛當個寡言傭兵

特派記者陳建嘉／馬尼拉報導
克里斯漢斯沃在馬尼拉首映會上熱情為所有粉絲簽名。(圖：Netflix提供)
克里斯漢斯沃在馬尼拉首映會上熱情為所有粉絲簽名。(圖：Netflix提供)

影星克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)主演的動作大片「驚天營救2」(Extraction 2)，在菲律賓馬尼拉舉辦首映會，克里斯在片中挑戰跳火車、監獄混戰、高樓救援，過程刺激，克里斯在受訪時更說願意回歸第3集，「我覺得我們越拍越好，如果不繼續拍下去，就太可惜了」。

克里斯早在拍攝首集時，就深深愛上這個勇敢、寡言的傭兵英雄，「我喜歡扮演這個角色，也愛這個世界觀，我一直覺得我要發展漫威宇宙之外的全新系列故事」，更說這片有許多難以想像的高難度動作戲，「我真心認為比第一集還要好看，這在系列電影裡很少見」。

導演山姆哈格雷夫(Sam Hargrave)暗示這個世界還有更多的救援傭兵小隊以及恐怖組織，「如果有下一次冒險，我會感到無比興奮」，更偷偷爆料自己對於第3集已有一些想法，「但還不能多說」。他並誇讚克里斯一直都很敬業，「很樂意再與克里斯繼續合作」。

「驚天營救2」已在馬尼拉首映，計有800名粉絲到場力挺，片中有一段長達21分鐘的一鏡到底救援戲，令影迷印象深刻。

克里斯提到，有一段戲是讓一台直升機與火車共同前行且相互掃射，畫面調度的難度極高，山姆則笑說自己拍完這段戲之後就與克里斯對望而笑，「我試著做出即便是在10年後，我也能感到自豪的事情，這將會是令粉絲難忘的回憶。」

克里斯漢斯沃帥氣現身「驚天營救2」馬尼拉首映會，簽名、合照來者不拒。(圖：Net...
克里斯漢斯沃帥氣現身「驚天營救2」馬尼拉首映會，簽名、合照來者不拒。(圖：Netflix提供)

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