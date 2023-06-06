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蘇珊大嬸回歸英國達人秀 小中風後開金嗓

記者蘇詠智／綜合報導
蘇珊波伊爾小中風後再度復出。（取材自Instagram）
蘇珊波伊爾小中風後再度復出。（取材自Instagram）

身體健康對任何人都很重要。曾在「英國達人秀」參賽、以天籟美聲揚名全球的「蘇珊大嬸」蘇珊波伊爾（Susan  Boyle），再度回歸該節目，擔任本季總決賽表演嘉賓，令觀眾又驚又喜。她也透露去年4月有過一次小中風，當時根本不覺得還能有機會再表演，所幸自己還是辦到了。

蘇珊波伊爾當年以「樸實」外表卻有驚人金嗓的超高反差，成為當屆「英國達人秀」的話題人物，後來雖然只拿下亞軍，但據統計，她的身家達4000萬英鎊（約4977.6萬美元），是該節目歷屆優勝者中的第一富豪。

可惜健康不是能用錢買得到，小中風的人連要恢復口齒清晰說話都需要一段時間，更別說是開口唱歌，但蘇珊在一年之間，努力找回過往的演唱實力，讓外界驚嘆她的毅力。她不僅再次演唱代表名曲──出自「悲慘世界」的「I Dreamed a Dream」，也與該劇目前的演員群一同演出另一首經典「Do You Hear the People Sing?」，贏得喝采。

因健康影響演藝事業，「回到未來」系列的男主角米高福克斯（Michael J. Fox）絕對比其他人更有感觸。受帕金森氏症之苦的他，連客串都不太有辦法，而「回到未來」每年在全美各地都有見面會，日前他在費城見粉絲，上台時突然腳步踉蹌、摔倒，好在旁邊有沙發，他往沙發倒下去，並未造成嚴重傷害。

中風 費城

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