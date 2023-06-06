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克里斯漢斯沃「驚天營救2」著火戲 來真的

記者陳建嘉​​／綜合報導​
克里斯漢斯沃主演動作大片「驚天營救2」。（圖：Netflix提供）
克里斯漢斯沃主演動作大片「驚天營救2」。（圖：Netflix提供）

男神克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演「驚天營救2」（Extraction 2），日前在菲律賓馬尼拉舉辦亞太記者會，克里斯漢斯沃在片中挑戰多場高難度動作戲，其中一段手臂著火戲也是來真的。導演表示這場戲拍了多達8次，克里斯則幽默說：「這是我的責任啊，自己的火自己滅。」

自從2020年「驚天營救」大紅，克里斯漢斯沃相隔三年再度回歸續集，並出席馬尼拉記者會，雖然被當地酷熱天氣逼出直呼「超熱的」，但仍開心向所有粉絲打招呼。而上一集結尾，克里斯飾演的「最強傭兵」泰勒雷克，完成救援後跌落河流、生死未卜，直到續集開拍，才確認主人公死裡逃生，對此導演山姆哈格雷夫（Sam Hargrave）表示，「首集的成功後，一直在想如何延伸故事，除了展現泰勒更多的情感，動作戲也一定比上次要盛大、精采」。

片中一場監獄劫囚戲，便讓克里斯深入險境，從近百名囚犯、軍警的混亂打鬥中救出目標，克里斯也被燃燒彈擊中，導致手臂起火，導演強調這段戲完全未使用特效，「克里斯穿著防火夾克，我們則一直在他手上點火，他真的很敬業，我沒有看過任何一位好萊塢A咖明星能這樣拍。」

被問到「雷神索爾」（Thor）與此片差異，克里斯笑說漫威較常使用特效，「驚天營救」是真槍實彈上陣，「好像真的有一堆人在你面前打架的感覺」。導演也爆料，這集會與前集一樣，核心重點擺在「家庭」，絕對會讓觀眾更加愛上泰勒雷克這角色。

導演 監獄 好萊塢

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