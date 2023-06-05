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還記得她嗎？蘇珊大嬸驚傳小中風 再度回歸「達人秀」

記者蘇詠智／綜合報導
蘇珊波伊爾因「英國達人秀」中外表與嗓音的高反差而引起話題，大為走紅。（取材自IMDb）
蘇珊波伊爾因「英國達人秀」中外表與嗓音的高反差而引起話題，大為走紅。（取材自IMDb）

曾在「英國達人秀」參賽、以天籟美聲揚名全球的「蘇珊大嬸」蘇珊波伊爾（Susan Boyle），再度回歸該節目，擔任本季總決賽表演嘉賓，令觀眾又驚又喜。她也透露去年4月有過一次小中風，當時根本不覺得還能有機會再表演，所幸自己還是辦到了。

蘇珊波伊爾當年以邋遢外表卻有驚人金嗓的超高反差，成為當屆「英國達人秀」討論度最高的話題人物，後來雖然只拿下亞軍，但據統計，她的身家達4000萬英鎊（約4967萬美元），是該節目歷屆優勝者中的第一富豪。

可惜健康不是能用錢買得到，小中風的人連要恢復口齒清晰說話都需要一段時間，更別說是開口唱歌，但蘇珊在一年之間，努力找回過往的演唱實力，讓外界驚嘆她的毅力。她不僅再次演唱代表名曲—出自「悲慘世界」的「I Dreamed a Dream」，也與該劇目前的演員群一同演出另一首經典「Do You Hear the People Sing?」，贏得喝采。

與成名前相較，蘇珊波伊爾的體型明顯小了一號，髮型也比較有設計，整個看來更具星味，但她還是比一堆巨星更有親切感，坦言目前生活裡面並不會把「尋找愛情」放在第一優先，自嘲6年前在美國約會過一次，不過只撐了45分鐘，對方是一位醫生，兩人共進晚餐，她覺得他是個好人，只是不適合自己，所以也就沒再約。妙的是，她沒告訴身邊的公關人員當晚是去約會，他們一直找不到她，還以為她被綁架了。

蘇珊波伊爾小中風後再度復出，回歸「英國達人秀」舞台獻唱。圖／達志影像
蘇珊波伊爾小中風後再度復出，回歸「英國達人秀」舞台獻唱。圖／達志影像

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