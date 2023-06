還記得她嗎？蘇珊大嬸驚傳小中風 再度回歸「達人秀」

曾在「英國達人秀」參賽、以天籟美聲揚名全球的「蘇珊大嬸」蘇珊波伊爾(Susan Boyle),再度回歸該節目,擔任本季總決賽表演嘉賓,令觀眾又驚又喜。她也透露去年4月有過一次小中風 ,當時根本不覺得還能有機會再表演,所幸自己還是辦到了。

蘇珊波伊爾當年以邋遢外表卻有驚人金嗓的超高反差,成為當屆「英國達人秀」討論度最高的話題人物,後來雖然只拿下亞軍,但據統計,她的身家達4000萬英鎊(約4967萬美元),是該節目歷屆優勝者中的第一富豪。

可惜健康不是能用錢買得到,小中風的人連要恢復口齒清晰說話都需要一段時間,更別說是開口唱歌,但蘇珊在一年之間,努力找回過往的演唱實力,讓外界驚嘆她的毅力。她不僅再次演唱代表名曲—出自「悲慘世界」的「I Dreamed a Dream」,也與該劇目前的演員群一同演出另一首經典「Do You Hear the People Sing?」,贏得喝采。

與成名前相較,蘇珊波伊爾的體型明顯小了一號,髮型也比較有設計,整個看來更具星味,但她還是比一堆巨星更有親切感,坦言目前生活裡面並不會把「尋找愛情」放在第一優先,自嘲6年前在美國約會過一次,不過只撐了45分鐘,對方是一位醫生,兩人共進晚餐,她覺得他是個好人,只是不適合自己,所以也就沒再約。妙的是,她沒告訴身邊的公關人員當晚是去約會,他們一直找不到她,還以為她被綁架了。

What a truly fabulous performance by @luciejones1 and @SusanBoyle on BGT last night. My goodness, Lucie has really progressed since 2009 on XFactor and her dream has come true. For how long will you be Fantine Lucy, I need to see @lesmisofficial pic.twitter.com/MiQZzMO6Mc