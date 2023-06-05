AI孫燕姿後 「AI披頭四」來了 重現保羅麥卡尼年輕唱腔

圖為1965年10月26日，英國的「披頭四」樂團展示他們獲得女王授予的「大英帝國勳章」。（美聯社）

中國近日網路非常流行「AI 孫燕姿」所翻唱的諸多歌曲，無獨有偶，AI的出現，如今可將英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）成員單飛後的歌曲以整團形式「重聚」。

「披頭四」50多年前解散時，悲痛欲絕的歌迷多麼渴望他們繼續唱下去。法新社報導，AI的出現，能將保羅麥卡尼（Paul McCartney）晚期作品，以他年輕時的唱腔展現。這些新作展現了AI的能耐，同時也帶來一系列倫理和法律問題。

披頭四粉絲以AI翻製保羅麥卡尼2013年單曲New，不過其中人聲部份已經年輕化，橋段更由已故摯友兼創作夥伴約翰藍儂（John Lennon）演出。歌迷在YouTube 上留下「我哭了！這太美了！」的評語。

同樣令人印象深刻的是Grow Old With Me，此曲是約翰藍儂最後作品之一，在他1980年遭謀殺後才發行。最近一位名為Dae Lims的AI歌曲創作者將它重新製作。

來源：YouTube

憑著增強的音質、管弦樂編曲與和諧的和聲，令人想起披頭四這支利物浦搖滾樂團的全盛時期。這首歌感人時刻出現在保羅麥卡尼於悠揚的旋律中，低吟著有關時光逝去的淒美歌詞。

以吉他武士（SamuraiGuitarist）為名，擁有百萬粉絲的音樂YouTuber小野寺（Steve Onotera）表示：「當我聽到這曲子時，完全不能自已，整個人哭出來。」小野寺最近在影片中討論這首新作意想不到的情感共鳴。

小野寺說，史上最具影響力的樂團因團員理念不合解散後，歌迷們失去了最後的「幸福結局」。「因此，當我們看到樂團藉由AI以人為但令人信服的方式重聚後，實在令人異常感動。」

就像先前有一首名為Heart on a Sleeve的歌曲，是以AI生成的加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）和節奏藍調歌手威肯（The Weeknd）合唱單曲，在TikTok與其他平台上獲得數百萬次點擊，這些翻唱曲目使用抓取技術來分析和捕捉特定聲音的細微差別。

史丹福大學 音樂與聲學電腦研究中心（Center for Computer Research in Music and Acoustics）作曲家兼助理教授亞歷山德里尼（Patricia Alessandrini）表示，最近大量出現的AI曲目代表技術已經成熟，這種技術一直呈指數級發展，但很大程度不為公眾所知。

但亞歷山德里尼補充說，當涉及新思維時，AI就會陷入困境。「沒人期望它取代人類開展藝術和文化的豐富歷史。」

AI對於音樂產業影響巨大。隨著技術進步，人們將可輕鬆地把自己聲音轉換成他們最喜歡的歌手之一，這種軟體不久後可能就會出現。

AI也已證明讓版權世界如披頭四名曲般所說的「手忙腳亂」（helter-skelter）。

在Heart on a Sleeve的案例中，環球音樂集團（Universal Music Group）迅速提出版權主張，並將該曲從串流媒體服務中撤下，但這並沒有阻止它在小帳上重新出現。

紐約音樂版權律師奧斯楚夫（Marc Ostrow）告訴法新社，AI生成的音樂是一個「灰色地帶」。

版權可以由使用材料的詞曲創作者以及母帶持有者主張。

另一方面，AI創造者可提出這屬於「合理使用」範圍的說法，引用2015年的一項法院裁決，該裁決稱谷歌（Google）被允許收藏全球圖書，因為它沒有與賣家競爭且只顯示片段。

權利持有人同時還需考慮，起訴粉絲創作的致敬作品，或是未打算藉此獲利的作品，都有可能會帶來的負面公關效果。