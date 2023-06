性侵醜聞纏身2年終判無罪 艾米漢默喊要「重建人生」

艾米漢默性醜聞官司纏身兩年,最終獲判不起訴。(路透)

艾米漢默(Armie Hammer)因演出「紳士密令」(The Man from U.N.C.L.E.)、「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)被封為好萊塢 男神,原本聲勢大好,卻在2021年流出多張對話截圖,自招酷愛性虐待,還嚮往吃人肉、喝血,而後被前女友艾菲安傑勒瓦(Effie Angelova)公開指控性侵 ,讓他名氣一落千丈,洛杉磯警方經過兩年調查,日前正式宣判不起訴,原因是「沒有明確證據」。

艾菲在2021年2月向警方報案,指出與艾米交往期間,慘遭性虐、暴力性侵,艾米雖然堅決否認指控,但後續又有不少女性出面痛批,更表明艾米確實曾說過「想要吃掉妳」等變態字句。艾米漢默因此被經紀公司解雇,更被好萊塢封殺到無戲可拍,最終僅能靠當服務人員、推銷員維生。

艾米沉默兩年後,首度在IG發表聲明,首先感謝檢察官的明察秋毫,終於還他清白,「我的名譽得到了平反,期待能開始一段漫長、艱難的過程,再度重建我的人生」。

艾米漢默前妻伊莉莎白錢伯斯曾發文「願意支持任何受到虐待或攻擊的受害者」。 (Getty Images)

艾米最後一部宣傳主演的作品是2020年的浪漫電影 「蝴蝶夢」(Rebecca),當時一度傳出他與女主角莉莉詹姆斯(Lily James)頻在片場曖昧,結婚多年的妻子伊莉莎白錢伯斯(Elizabeth Chambers)因而提出離婚,此後參與演出「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)等電影更徹底消失宣傳,即便艾米的性侵醜聞獲得平反,但他確實曾說過許多不堪入目的情色字句,與他以往深情、溫和的人設大不相同,外界認為他若要要重返好萊塢,恐怕還需要一段很長的時間。