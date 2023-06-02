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性侵醜聞纏身2年終判無罪 艾米漢默喊要「重建人生」

記者陳建嘉／綜合報導
艾米漢默性醜聞官司纏身兩年，最終獲判不起訴。(路透)
艾米漢默性醜聞官司纏身兩年，最終獲判不起訴。(路透)

艾米漢默（Armie Hammer）因演出「紳士密令」（The Man from U.N.C.L.E.）、「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）被封為好萊塢男神，原本聲勢大好，卻在2021年流出多張對話截圖，自招酷愛性虐待，還嚮往吃人肉、喝血，而後被前女友艾菲安傑勒瓦（Effie Angelova）公開指控性侵，讓他名氣一落千丈，洛杉磯警方經過兩年調查，日前正式宣判不起訴，原因是「沒有明確證據」。

艾菲在2021年2月向警方報案，指出與艾米交往期間，慘遭性虐、暴力性侵，艾米雖然堅決否認指控，但後續又有不少女性出面痛批，更表明艾米確實曾說過「想要吃掉妳」等變態字句。艾米漢默因此被經紀公司解雇，更被好萊塢封殺到無戲可拍，最終僅能靠當服務人員、推銷員維生。

艾米沉默兩年後，首度在IG發表聲明，首先感謝檢察官的明察秋毫，終於還他清白，「我的名譽得到了平反，期待能開始一段漫長、艱難的過程，再度重建我的人生」。

艾米漢默前妻伊莉莎白錢伯斯曾發文「願意支持任何受到虐待或攻擊的受害者」。 （Ge...
艾米漢默前妻伊莉莎白錢伯斯曾發文「願意支持任何受到虐待或攻擊的受害者」。 （Getty Images）

艾米最後一部宣傳主演的作品是2020年的浪漫電影「蝴蝶夢」（Rebecca），當時一度傳出他與女主角莉莉詹姆斯（Lily James）頻在片場曖昧，結婚多年的妻子伊莉莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）因而提出離婚，此後參與演出「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile）等電影更徹底消失宣傳，即便艾米的性侵醜聞獲得平反，但他確實曾說過許多不堪入目的情色字句，與他以往深情、溫和的人設大不相同，外界認為他若要要重返好萊塢，恐怕還需要一段很長的時間。

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