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班艾佛列克爽與巴西女神滾床單 直呼「精力旺盛」

記者陳建嘉／即時報導
班艾佛列克（左）和艾莉絲布拉加在「催眠狙擊」患難見真情，有精彩對手戲。（圖：甲上提供）
班艾佛列克（左）和艾莉絲布拉加在「催眠狙擊」患難見真情，有精彩對手戲。（圖：甲上提供）

「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）和「巴西女神」艾莉絲布拉加（Alice Braga）在新片「催眠狙擊」（Hypnotic）患難見真情，更有親密床戲，首度合作的兩人對彼此讚譽有加，小班直說自己是艾莉絲的粉絲，直呼：「忍不住感受到一股極為旺盛的精力和興奮感。」

該片由「艾莉塔：戰鬥天使」（Alita: Battle Angel）億萬大導勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）執導，提到艾莉絲片中表現，讚嘆她自帶的真摯感，正是這部電影不可或缺的要素，「我之前跟艾莉絲布拉加合作過，我很欣賞她，她會為角色帶來溫暖、層次和智慧，她散發一種神祕感，甚至會讓人相信她真的擁有催眠力量，她向你解釋時，會詳盡說明她的做法，她說的話你會照單全收，她超厲害的。」

班艾佛列克在「催眠狙擊」扮演尋女警探。（圖：甲上提供）
班艾佛列克在「催眠狙擊」扮演尋女警探。（圖：甲上提供）

小班更招認很久以前就被艾莉絲圈粉，「我是她的粉絲，崇拜她很久了，一直希望有機會和她合作，我原本就期待她能參與這部電影，成定局的時候我真的很興奮。」他大讚她非常專業，對於自己參與的事情都很投入和充滿熱情，「這是會傳染的。」

艾莉絲布拉加在「催眠狙擊」飾演催眠專家。（圖：甲上提供）
艾莉絲布拉加在「催眠狙擊」飾演催眠專家。（圖：甲上提供）

由於電影從劇本構思到正式上映耗費21年之久，拍攝期也受疫情影響一延再延，拖了18個月才順利開拍。最大受惠者竟是擔綱女主角的艾莉絲，她透露自己本來正忙於拍攝影集「南方女王」（Queen of the South），差點就因撞期錯失良機，笑說：「我應該是唯一一個對製作期延後感到高興的人。」

艾莉絲也特別感激能有這個機會和小班同台飆戲，「班就是這麼棒，一個懂好多的人，不只會演戲也投入電影創作，很榮幸可以和他合作。」

電影 疫情 班艾佛列克

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