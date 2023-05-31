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孩子成年他百歲…83歲影帝播種29歲女友成功 她專吃老男人？

記者陳建嘉／即時報導
艾爾帕西諾傳出再度當爸。(路透資料照片)
艾爾帕西諾傳出再度當爸。(路透資料照片)

82歲金獎影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）曾演出「教父」(The Godfather)、「女人香」(Scent of a Woman)等經典電影，老當益壯的他去年4月被爆和小53歲的電影製作人努兒阿爾法拉(Noor Alfallah)熱戀，八卦媒體「TMZ」更報導，阿爾法拉已有8個月身孕，寶寶預計1個月後誕生，艾爾帕西諾將迎來他的第4位孩子，隨後「時人」雜誌求證艾爾的發言人更證實此事，等於小孩成年時，艾爾將已經100歲。

帕西諾在和阿爾法拉交往前，曾和小39歲的以色列演員兼歌手女友梅托朵翰（Meital Dohan）交往近2年，最後於2020年被對方嫌老狠甩，結果兩年後就傳出和年齡差距更大的阿爾法拉交往。

努兒阿爾法拉身材火辣。(取材自Instagram)
努兒阿爾法拉身材火辣。(取材自Instagram)

努兒現年29歲，是科威特富二代，畢業於南加大及UCLA電影系，過往的緋聞男友幾乎全是老男人，包括「滾石合唱團」78歲主唱米克傑格（Mick Jagger）、60歲億萬富豪Nicolas Berggruen以及91歲的克林伊斯威特（Clinton Eastwood），而她主業是電影製作人，在製作「星際效應」(Interstellar)及「絕配冤家」(How to Lose a Guy in 10 Days)等電影的製作公司Lynda Obst Productions任職。

外媒「Page Six」引述消息人士指出，艾爾帕西諾儘管年紀比女友的父親還大，甚至可能比對方爺爺還大，不過2人在溝通上卻不成問題，感情相當甜蜜。

影帝艾爾帕西諾（中）去年和小他53歲的電影製作人努兒阿爾法拉（左）傳出熱戀。(取...
影帝艾爾帕西諾（中）去年和小他53歲的電影製作人努兒阿爾法拉（左）傳出熱戀。(取材自Instagram)

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