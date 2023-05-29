泰勒絲傳火速與1975主唱同居 老爸超擔心

對於愛情和約會對象，泰勒絲一貫有自己的主見。（路透資料照片）

泰勒絲（Taylor Swift）似乎是個永遠不能缺少愛情的女子，才與交往六年多的喬歐文（Joe Alwyn）分手沒多久，就火速和曾約會過的「1975」樂團主唱馬蒂希利（Matty Healy）重燃愛火，馬蒂不時會在她的演唱會上出現，她的心情也看得出愈來愈好，現在更傳出馬蒂已經在收拾行李，準備搬到泰勒絲的紐約豪宅，跟她同居，順便一起合作新歌。

過往曾經平均一年換一次男友的泰勒絲，雖然被上一任的喬歐文打破「交往最久」紀錄，撐了超過六年才分手，最後仍未能修成正果，卻繼續保持「分手後很快找到下一任、幾乎無縫接軌」的作風，喬歐文已彷彿是多年前的往事，馬蒂希利才是各方關注的新焦點。

馬蒂希利被傳很快就要去跟樂壇巨星女友同居。（取材自Instagram）

在泰勒絲剛傳出與馬蒂希利又交往的時候，許多歌迷滿心不悅，因為馬蒂的狂野壞男孩形象深植人心，他過去跑趴不停，女友一個換過一個，舞台演出時毫不在意跟最前排的觀眾嘴對嘴親吻，還曾嗑藥嗑到被送勒戒。從公眾形象斯文穩重的喬歐文換成問題小子馬蒂希利，難怪大家都還沒做好心理準備。

好在，談戀愛的畢竟是他們自己，旁人的看法不怎麼有影響，然而若是這個「旁人」正好和男女其中一方有密切的關係，恐怕殺傷力就不容小覷了。這個人，正是泰勒絲的父親史考特（Scott Swift）。歐美媒體報導，他對馬蒂希利並不怎麼放心，就算女兒在面前再三保證，昔日的壞男孩現在已經完全變好，史考特還是怕女兒會被傷害，因而決定嚴格觀察馬蒂的言行，盡可能把女兒保護好。