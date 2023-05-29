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瑜亮情節30年 湯姆克魯斯這1點大贏布萊德彼特

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯票房號召力強又超有錢，可是感情生活上多年來 行情都不怎麼旺。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯票房號召力強又超有錢，可是感情生活上多年來 行情都不怎麼旺。（歐新社資料照片）

雖然走紅的年代有些許差距，但年歲其實只差一歲多的湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt），打從30年前合作「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）起，就被傳有很強烈的瑜亮情結，都想證明自己比對方更厲害，不過多年下來，依舊沒有哪一位徹底壓倒另一位，兩人都還是好萊塢所剩不多、真正對觀眾有無比號召力的超級巨星。

布萊德彼特賣座成績雖然不夠穩定，卻還是各方公認的大牌紅星。（路透資料照片）
布萊德彼特賣座成績雖然不夠穩定，卻還是各方公認的大牌紅星。（路透資料照片）

湯姆克魯斯與布萊德彼特之間較勁激烈程度讓人難以想像，兩人的親生女兒甚至也是在同一年先後誕生，那時湯姆克魯斯曾對凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）高調示愛，讓外界對他們的孩子出生高度關注。沒多久布萊德彼特就扳回一城，雖然比阿湯晚一個月當爸，孩子的媽可是同樣超大牌的安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie），受到的矚目絕對沒比較少。湯凱之間的婚姻撐沒幾年就破裂，布裘看似較為穩定，誰知最後也是婚變分手收場，又一次，兩邊誰也沒比誰更淒慘。

當湯姆克魯斯主演了一部二戰時德國史實改編的「行動代號：華爾奇麗雅」（Valkyrie），快半年多後布萊德彼特也推出了二戰時期為背景的電影「惡棍特工」（Inglourious Basterds），順便還消遣了一下阿湯的片子，結果兩片的票房，「惡棍特工」明顯好很多，也更受獎項的青睞。

去年湯姆克魯斯以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）創下驚人票房，個人賺進1億美元，布萊德彼特雖然也有部賣座不會差的「子彈列車」（Bullet Train），卻沒辦法和「捍」片的程度相比，年底他的懷舊大片「巴比倫」（Babylon）則在票房上踢到大鐵板。如果以演藝事業而論，阿湯一部片的片酬加分紅可以拿到4000萬美元那麼多，小布大概只能賺2000萬美元，阿湯目前身家有6億2000萬美元，小布是4億2000萬美元，有一段明顯的落差。

可是情場上小布風光多了，婚變快要邁向第七年，他找到一位小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon），彼此感情甜蜜到就要同居，也被推論會往結婚的方向發展。工作狂湯姆克魯斯則是拍片、宣傳之餘，個人感情長年交白卷，還被稱性格中的控制狂把很多女性嚇跑，之前似乎對拉丁天后夏奇拉（Shakira）很有興趣，女方非但不想交往，還拜託他別再繼續示好、調情，真的讓他有點糗。

湯姆克魯斯 布萊德彼特 小布

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