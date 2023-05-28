親友斷聯、死守孩子…裘莉被爆變寂寞宅女

安琪莉娜裘莉（左）與養子麥杜斯一起參加白宮外交晚宴，她被傳現在生活裡只有孩子。（路透資料照片）

影星安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)和布萊德彼特 (Brad Pitt)婚變已7年，小布 和新歡打得火熱，裘莉卻完全陷在婚變泥淖之中。據專門報導名流八卦的Radar網站，她現在根本是一個寂寞的宅女，只是死守著孩子們，既不出門，也只和工作夥伴維持最低程度交流，和父親、哥哥也都斷了聯絡。

人前總是很要強的裘莉，人後其實既孤僻又自我設限一大堆。她曾經在訪問時透露自己沒什麼朋友，在與布萊德彼特在一起時，他和孩子們就是她最常交流的對象，一與小布翻了臉，她就只剩下小孩。儘管這些年間，她陸續還傳出一、兩樁緋聞，卻都不了了之，顯然她沒很大動力再去尋找下一段感情。

Radar網站稱裘莉小時候父母就因父親外遇而分手，對於父親始終有心結，彼此之間關係時好時壞。在和布萊德彼特剛婚變那兩年，她一度和父親強沃特(Jon Voight)取得聯繫，現在又疏遠。

她和哥哥詹姆斯哈芬(James Haven)曾被拍到嘴對嘴親吻，儘管曾那麼親密，她也是跟哥哥說斷聯就斷聯。