坎城大獎亞裔霸榜 役所廣司、梅爾維稱帝封后

役所廣司拿下坎城影帝。（歐新社）

第76屆坎城影展宣布得獎名單，今年亞裔 影人相當受到評審青睞，影帝與影后分別由日本影星役所廣司、土耳其女星梅爾維迪茲達爾(Merve Dizdar)各自以「完美的日子」、「枯草」獲得；日片「怪物」拿下最佳劇本獎；最佳導演 則是美食電影 「La Passion de Dodin Bouffant」的法籍越南裔名導陳英雄。編導演的重要獎項都由亞裔獨霸。

土耳其女星梅爾維迪茲達爾以「枯草」成為坎城影后。（路透）

共同社報導，以「完美的日子」榮膺坎城影帝的役所廣司，成為2004年「無人知曉的夏日清晨」的柳樂優彌以來，第二位在坎城獲此殊榮的日本演員。

影片方面，最佳影片金棕櫚獎由地主國法國女導演潔絲婷楚特(Justine Triet)所執導的「墜落的剖析」（Anatomie d'ube chute，直譯）勝出，這部影片描述男子意外身亡，妻子需要證明自己並非兇嫌，以看似法庭片的外觀探討夫妻關係，女主角桑德拉惠勒(Sandra Hüller)本被視為今年影后呼聲最高人選之一，最後卻是影片本身拿下最大獎。

最佳影片金棕櫚獎得主「墜落的剖析」，導演潔絲婷楚特（中）和主演演員們上台共享榮耀。（路透）

評審團大獎頒給了表現手法新穎的「The Zone of Interest」，描述奧斯威辛集中營旁，負責管理的德國一家人打造了優美的環境，附近卻不時可聽見開槍或燒屍體的聲音，將猶太人的苦難用另一種方式表現，放映後即獲得很高評價。桑德拉惠勒在這部片也有重要戲分，雖然最終沒能得到影后榮銜，獲得最大兩個獎的電影都由她主演，已經是今年最出風頭的女星。

評審團獎則是由芬蘭名導阿基郭利斯馬基(Aki Kaurismäki)新作「落葉」（Fallen Leaves，直譯）獲得，該片觸及國際政治、中下層勞工的人生以及浪漫戀情等元素，片長不到一小時半卻極為動人，片中的男女主角一起上台領取評審團獎。