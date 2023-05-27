浪漫變騷擾？夏奇拉求阿湯別再示好
從年輕時就紅到現在、身家豐厚的湯姆克魯斯(Tom Cruise)，果真是「好萊塢最滯銷的黃金單身漢」？早先他與恢復單身的拉丁天后夏奇拉(Shakira)在一級方程式賽車的邁阿密大獎賽碰面，那時拍了好幾張合照，八卦刊物開始將兩人送作堆，阿湯被傳對夏奇拉有追求之意，也很快展開行動，夏奇拉方面卻透過友人表明：「暫時還不感興趣。」給他軟釘子碰。
而根據最新的八卦報導，夏奇拉對於湯姆克魯斯的青睞感到很頭痛，她對他完全沒有感覺，只想保持禮貌，所以才沒有強烈拒絕，也不太想讓他尷尬或是不開心，但他剃頭擔子一頭熱，好像覺得彼此之間真的可以試著交往看看，令她愈來愈頭大，想請他不要再示好了。
「Heat」雜誌稱湯姆克魯斯現在對夏奇拉的一下子愛昏頭，宛如當年被凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)迷得團團轉翻版，自己認為很有機會，殊不知夏奇拉根本沒這麼想。
其實不只夏奇拉，湯姆克魯斯過去在戀愛過程裡的控制狂，也讓很多女生認為他只可遠處欣賞，並不適合深入交往，夏奇拉貴為拉丁天后，也是有名又有錢，不需要勉強自己事事配合阿湯，也難怪她真的完全不感興趣，只希望阿湯可以早點看破，不要再糾纏下去。
上一則
「人生大事」羅京民病逝 朱一龍不捨哀悼
下一則
FB留言