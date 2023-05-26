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克里斯伊凡求婚成功？ 傳今夏迎娶25歲女星

​​娛樂新聞組／綜合報導​
克里斯伊凡傳求婚成功，預計今夏與25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔完婚。（歐新社資料照片）
克里斯伊凡傳求婚成功，預計今夏與25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔完婚。（歐新社資料照片）

41歲的好萊塢男演員克里斯伊凡（Chris Evans）因飾演漫威電影的「美國隊長」一角走紅全球，成為世界各地觀眾熟悉的偶像。

綜合外媒報導，外型帥氣、緋聞不斷的克里斯伊凡，有別於其他漫威超級英雄戰友，一直尚未組織家庭與生兒育女，被視為超級單身漢，直到約半年前克里斯伊凡與25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）的戀情曝光。

雖然二人年齡相差16歲，卻無阻他們迅速發展。克里斯伊凡年初罕見於Instagram公開與艾芭巴普蒂斯塔的短片，分享小兩口私下逗趣相處，感情十分甜蜜。知情人士日前向外媒RADAR透露，他從去年開始跟女友同居，並已經在上個月祕密向女方求婚成功，目前正著手籌備今年夏天的婚禮，「他迫不及待想讓艾芭成為他的老婆」。

外媒更引述消息人士指出，克里斯伊凡對自己的家庭與成長地非常重視，所以計畫於家鄉麻州舉行婚禮，場地更將與他曾經生活過的地方具密切關係，當中鱈魚角（Cape Cod）相信會成為首選之一。有指克里斯伊凡的婚禮將低調舉行，至於賓客名單，暫時只有雙方家人及親近友人受邀。

外媒稍早對此向克里斯伊凡的公司方求證，可惜尚未獲得回應，而他本人及女方也未在社群發聲，事實有待商榷，但仍掀起許多網友討論。

克里斯伊凡傳求婚成功，預計今夏與25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔完婚。（Getty...
克里斯伊凡傳求婚成功，預計今夏與25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔完婚。（Getty Images）

漫威 社群 麻州

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