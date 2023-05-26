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巨石強森回歸「玩命」 馮迪索：我們被愛引領

記者陳建嘉／綜合報導​
巨石強森、馮迪索屢傳不合。（取材自推特）
巨石強森、馮迪索屢傳不合。（取材自推特）

馮迪索（Vin Diesel）主演賣座系列電影續作「玩命關頭X」（Fast X），全球持續熱賣中，先前傳出與馮迪索極度不合，甚至宣告「再也不會回歸」的巨石強森（Dwayne Johnson），也在「玩命關頭X」的片尾畫面驚喜登場，近期外媒訪問馮迪索，他也首度回應此事。

馮迪索被外媒「Entertainment Tonight」詢問巨石強森的意外回歸，他並不像導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）對此侃侃而談，反倒簡單表示「我們有很棒的演員陣容，我們被愛引領，努力創造一個最好的環境，讓每個人都能盡最大努力工作」，並說這是所有演員都想要的，讓他們可以創造獨一無二的角色，永遠存在。至於巨石強森是否會出現在後續集數，或是外傳電影「玩命關頭：特別行動2」（Hobbs & Shaw），則還沒有進一步答案。

馮迪索、巨石強森曾在拍攝「玩命關頭8」（The Fate of the Furious）時鬧出不合，巨石強森認定他工作態度不佳，時常遲到，更痛罵他是「娘娘腔」，也沒有演出「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）。巨石強森曾於2021年接受CNN專訪，被問到是否會回歸「玩命」系列，提到早與馮迪索說過不會回歸，更說馮迪索時常發文「情緒操弄」，「我很不喜歡他在那篇貼文提到他的小孩，還提到保羅沃克（Paul Walker）的死亡，別把他們扯進來好嗎？我們明明在幾個月就聊過了，也有共識了，我一直都希望能帶著感激，結束我與『玩命』的美妙旅程」，如今再度客串登場，讓所有人都大感意外，也不知後續會如何。

巨石強森 電影 導演

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