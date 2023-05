在漫威 系列影視作品中飾演「鷹眼」的男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)今年初被鏟雪車輾過,斷了30幾根骨頭。他傷勢嚴重,需重新學走路,上個月中旬他出席節目「舊車大改造」洛杉磯 首映會時已能拄著拐杖緩慢行走,而日前(5/19)他曾分享透過承重設備輔助在跑步機上慢跑的影片,復原進度又再往前一大步。

傑瑞米雷納19日在跑步機上慢跑的影片,並寫道:「第一次嘗試…負重輔助慢跑,最困難的一步是第一步…… 」,而一排藍勾勾則留言表示「以你為榮」、「你看起來很好」、「激勵人心」。

First attempt…. Weight assisted jog on the @BoostTreadmills The most difficult step is the first one … #loveandtitanium pic.twitter.com/MYFgh5XZ2e