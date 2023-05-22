蓋兒加朵宣告回歸「玩命關頭 X」：我興奮到不行

蓋兒加朵在「玩命關頭」系列中的角色吉賽兒，一直讓影迷懷念。(取材自Instagram)

「玩命關頭 X」（Fast X）正在全球各地熱映中，讓疫情以來在當地表現黯淡的美國影業，看到重振雄風的曙光。不過對於該系列粉絲而言，最期待的是這一次是否所有唐老大的「家人」們全都回歸，尤其是在前幾集中已陸續退場的那些，果然進了戲院以後，得到不錯的驚喜。

在上片之前，某些人的再度出現，雖有傳聞卻未被證實，當事人也小心的不先破哏，現在片子已經上演，也就不在隱藏，「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）就忍不住在社群網站 上發布圖文，開心寫道：「好想念我的『玩命關頭』家人，我實在興奮到不行，我的影迷們，你們持續的愛與支持為這段旅程添加了動力。在此向影迷、『玩命關頭』家人，我們大家一起建造起來的成就致敬。」

她附上的兩張圖，一張是以該系列扮演的女探員吉賽兒造型出現，另一張是和其他主要演員們昔日的大合照，很快獲得破200萬人點讚，系列女主角之一喬丹 娜布魯斯特(Jordana Brewster)留言回應：「是的，歡迎回來。」另一位系列要角路達克里斯（Christopher Bridges）則用一堆皇冠表情符號來回應，也看得出對蓋兒再度回歸的開心。