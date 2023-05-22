李奧納多「花月殺手」有望衝奧 獲讚從影最佳表演
當今影壇天之驕子—李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），近來雖因緋聞招來嘲諷，但他和巨導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、前輩勞勃狄尼洛（Robert De Niro）攜手合作的新片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），仍是本屆坎城影展最受期待的大作，他被盛讚「交出從影以來最佳表演」，雖因片子不參加正式競賽而無緣坎城影帝，卻已經傳出奧斯卡的呼聲。
「花月殺手」描述1920年代美國俄克拉荷馬州，奧塞奇族部落的土地上發現石油，引來一堆覬覦利益的人進入，李奧納多扮演的年輕人本來並無特殊本事，而是聽從富有且在地方上極具地位的叔叔勞勃狄尼洛指使，試圖和部落女性莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）結婚而謀取財富，不料部落族人陸續被謀殺，莉莉的家人也受害，讓她憤而決定上華盛頓請願，從而讓聯邦調查局（FBI）崛起。
李奧納多細膩演出本來對妻子有感情，卻被逼迫捲入殺人陰謀的心態轉變，獲得熱烈好評，但更搶眼的是莉莉葛萊史東，被預期明年應會入圍奧斯卡影后。
至於娜塔莉波曼（Natalie Portman）與茱莉安摩爾（Julianne Moore）雙影后飆戲的「五月的你，十二月的她」（May December），描述茱莉安曾在青年時鬧出跨種族姐弟戀的大風波，多年後女星娜塔莉想將她的往事改編成戲劇，特別進入她的家庭做功課，卻又再次引起波瀾，兩女演技較勁，表演都極精采，茱莉安完全沒顧忌在娜塔莉前展現老態，更讓人印象深刻，兩人都是坎城影后的熱門人選。
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