我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

李奧納多「花月殺手」有望衝奧 獲讚從影最佳表演

特約記者唐在掦、蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐（右）與莉莉葛萊史東這對電影裡的夫妻，都被看好有望進軍明年奧斯卡。（歐新社）
李奧納多狄卡皮歐（右）與莉莉葛萊史東這對電影裡的夫妻，都被看好有望進軍明年奧斯卡。（歐新社）

當今影壇天之驕子—李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），近來雖因緋聞招來嘲諷，但他和巨導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、前輩勞勃狄尼洛（Robert De Niro）攜手合作的新片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），仍是本屆坎城影展最受期待的大作，他被盛讚「交出從影以來最佳表演」，雖因片子不參加正式競賽而無緣坎城影帝，卻已經傳出奧斯卡的呼聲。

「花月殺手」描述1920年代美國俄克拉荷馬州，奧塞奇族部落的土地上發現石油，引來一堆覬覦利益的人進入，李奧納多扮演的年輕人本來並無特殊本事，而是聽從富有且在地方上極具地位的叔叔勞勃狄尼洛指使，試圖和部落女性莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）結婚而謀取財富，不料部落族人陸續被謀殺，莉莉的家人也受害，讓她憤而決定上華盛頓請願，從而讓聯邦調查局（FBI）崛起。

李奧納多細膩演出本來對妻子有感情，卻被逼迫捲入殺人陰謀的心態轉變，獲得熱烈好評，但更搶眼的是莉莉葛萊史東，被預期明年應會入圍奧斯卡影后。

至於娜塔莉波曼（Natalie Portman）與茱莉安摩爾（Julianne Moore）雙影后飆戲的「五月的你，十二月的她」（May December），描述茱莉安曾在青年時鬧出跨種族姐弟戀的大風波，多年後女星娜塔莉想將她的往事改編成戲劇，特別進入她的家庭做功課，卻又再次引起波瀾，兩女演技較勁，表演都極精采，茱莉安完全沒顧忌在娜塔莉前展現老態，更讓人印象深刻，兩人都是坎城影后的熱門人選。

「五月的你，十二月的她」柯瑞麥可史密斯（左起）、茱莉安摩爾、陶德海恩斯、娜塔莉波...
「五月的你，十二月的她」柯瑞麥可史密斯（左起）、茱莉安摩爾、陶德海恩斯、娜塔莉波曼、查爾斯梅爾頓一起現身坎城影展首映。（歐新社）

奧斯卡 坎城影展 石油

上一則

一等27月終於有戲拍 吳謹言搭鮮肉再踏復仇路

下一則

巴黎陪女兒 王菲同框李嫣 網讚宛如姐妹 像專輯封面照

延伸閱讀

傑尼斯性醜聞案 大師兄東山紀之謝罪 承諾改革

傑尼斯性醜聞案 大師兄東山紀之謝罪 承諾改革
李奧納多新作 3影帝合體

李奧納多新作 3影帝合體
李奧納多忍不住了 搶先公布「花月殺手」3大影帝合體

李奧納多忍不住了 搶先公布「花月殺手」3大影帝合體
李奧納多年紀輕輕就花名在外 「男神收割機」葛妮絲派楚不給追

李奧納多年紀輕輕就花名在外 「男神收割機」葛妮絲派楚不給追

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因