李奧納多「花月殺手」有望衝奧 獲讚從影最佳表演

李奧納多狄卡皮歐（右）與莉莉葛萊史東這對電影裡的夫妻，都被看好有望進軍明年奧斯卡。（歐新社）

當今影壇天之驕子—李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），近來雖因緋聞招來嘲諷，但他和巨導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、前輩勞勃狄尼洛（Robert De Niro）攜手合作的新片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），仍是本屆坎城影展 最受期待的大作，他被盛讚「交出從影以來最佳表演」，雖因片子不參加正式競賽而無緣坎城影帝，卻已經傳出奧斯卡 的呼聲。

「花月殺手」描述1920年代美國俄克拉荷馬州，奧塞奇族部落的土地上發現石油 ，引來一堆覬覦利益的人進入，李奧納多扮演的年輕人本來並無特殊本事，而是聽從富有且在地方上極具地位的叔叔勞勃狄尼洛指使，試圖和部落女性莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）結婚而謀取財富，不料部落族人陸續被謀殺，莉莉的家人也受害，讓她憤而決定上華盛頓請願，從而讓聯邦調查局（FBI）崛起。

李奧納多細膩演出本來對妻子有感情，卻被逼迫捲入殺人陰謀的心態轉變，獲得熱烈好評，但更搶眼的是莉莉葛萊史東，被預期明年應會入圍奧斯卡影后。