太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

湯姆克魯斯(右)主演「不可能的任務：致命清算 第一章」，傳讓工作人員壓力超大。(圖：UIP提供)

控制狂湯姆克魯斯 (Tom Cruise)即將在夏季推出最新大片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One)，各方矚目票房是否能夠繼去年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)後再次締造驚人佳績，根據專門報導名流與明星八卦的Radar網站，湯姆克魯斯自己更是執迷於要超越去年的成績，讓劇組、後製人員如履薄冰，壓力大到不行。

根據資料，「捍衛戰士：獨行俠」成本約1億7700萬美元，全美賣破7億美元，全球票房逼近15億美元，而「不可能的任務：致命清算 第一章」因在新冠肺炎疫情 期間拍攝，相關費用飆漲，加上湯姆克魯斯又求好心切，進度緩慢，成本據傳逼近2億9000萬美元，除非全球各地總票房賣破9億美元，片商幾乎沒有賺頭。

過去該系列全球最佳賣座表現是第6集的7億9166萬美元，離9億明顯有一大段距離，可是去年「捍衛戰士：獨行俠」的輝煌成績讓阿湯再度自信滿到最高點，Radar網站形容，「不可能的任務：致命清算 第一章」賣破「捍衛戰士：獨行俠」，不再只是電影 公司給的壓力，而是阿湯對所有人員的深切要求。

根據該網站的描述，人員們壓力又大，又怕湯姆克魯斯不滿意而大吼大叫，每個人都很緊繃。雪上加霜的是，他目前主要在拍攝「致命清算 第二章」，但「致命清算 第一章」上映在即，卻還未完成，大家都快緊張到崩潰，只是他仍然要求該片必須非常完美，不夠好的地方就要重來，似乎沒把上片底限當一回事，不免讓工作人員更抓狂。