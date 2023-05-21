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拒絕AI寫劇本 西恩潘挺美編劇罷工

特約記者唐在揚／坎城報導
西恩潘(左起)、尚史蒂芬蘇維禾、泰謝瑞丹為「亡命救護」前往坎城影展。(路透)
西恩潘(左起)、尚史蒂芬蘇維禾、泰謝瑞丹為「亡命救護」前往坎城影展。(路透)

本屆坎城影展競賽中的第一長片、199分鐘的「枯草」(About Dry Grasses)，雖然對白非常多，映後卻獲得頗佳評價，土耳其名導努里比格錫蘭(Nuri Bilge Ceylan)被看好有機會有所斬獲。

而由影帝西恩潘(Sean Penn)和泰謝瑞丹(Tye Sheridan)主演的「亡命救護」（Black Flies，暫譯），寫實呈現急救員受到工作內容的影響和衝擊，一向嚴肅的西恩潘在記者會上則表明自己支持美國編劇工會罷工。

「枯草」描述身處偏鄉對於教育和學童們都很用心的男老師，卻被女學生控告性騷擾，他自認對所有孩子都沒偏心，卻難以在女生的嫉妒心態下全身而退。導演錫蘭曾以「冬日甦醒」(Winter Sleep)得到坎城影展金棕櫚獎，這部新作被安排在本屆影展的前段就登場，討論熱度是否延續到後半階段、為爭取得獎增添利多？還得拭目以待。

西恩潘過去也曾以「戀戀風暴」(She's So Lovely)登上坎城影帝寶座，今年在「亡命救護」扮演資深急救員，每天在和死神拔河，久而久之整個人生都受到影響，最終家庭破裂，而他自己也認為妻子帶女兒離開是正確的。

和片子氣氛一樣嚴肅的是他的表情，少有愉悅或興奮，他批評如果製片人同意讓人工智慧(AI)取代編劇來寫劇本，就是非常下流的事，他絕對站在編劇那一方。

坎城影展 性騷擾 導演

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