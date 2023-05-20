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湯姆克魯斯想再破「捍衛」票房「任務7」人員壓力山大

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（右）與海莉艾特沃主演「不可能的任務：致命清算 第一章」。(圖：UIP提供)
湯姆克魯斯（右）與海莉艾特沃主演「不可能的任務：致命清算 第一章」。(圖：UIP提供)

超完美控制狂湯姆克魯斯(Tom Cruise)即將在夏季推出最新大片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)，各方矚目票房是否能夠繼去年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)後再次締造驚人佳績，根據專門報導名流與明星八卦的Radar網站，湯姆克魯斯自己更是執迷於要超越去年的成績，讓工作人員如履薄冰，壓力大到不行。

根據資料，「捍衛戰士：獨行俠」成本約1億7700萬元，全美賣破7億元，全球票房逼近15億元，而「不可能的任務：致命清算 第一章」因在新冠肺炎疫情期間拍攝，相關費用飆漲，加上湯姆克魯斯又求好心切，進度緩慢，成本據傳逼近2億9000萬元，除非全球各地總票房賣破9億元，片商幾乎沒有賺頭。過去該系列全球最佳賣座表現是第6集的7億9166萬元，離9億明顯有一大段距離，可是去年「捍衛戰士：獨行俠」的輝煌成績讓阿湯再度自信滿到最高點，Radar網站形容，「不可能的任務：致命清算 第一章」賣破「捍衛戰士：獨行俠」，不再只是電影公司給的壓力，而是阿湯對所有人員的深切要求。

湯姆克魯斯（前）備受影迷喜愛，確讓工作人員壓力超大？（路透資料照片）
湯姆克魯斯（前）備受影迷喜愛，確讓工作人員壓力超大？（路透資料照片）

根據該網站的描述，人員們壓力又大，又怕湯姆克魯斯不滿意而大吼大叫，每個人都很緊繃。雪上加霜的是，他目前主要在拍攝「致命清算 第二章」，但「致命清算 第一章」上映在即，卻還未完成，大家都快緊張到崩潰，只是他仍然要求該片必須非常完美，不夠好的地方就要重來，似乎沒把上片底限當一回事，不免讓人員們更想要抓狂。

湯姆克魯斯 疫情 電影

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