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傳奇3屆金獎影帝息影數年 現況和銀幕上超大反差

記者蘇詠智／綜合報導
丹尼爾戴路易斯是奧斯卡金像獎史上唯一的3屆影帝。（路透資料照片）
丹尼爾戴路易斯是奧斯卡金像獎史上唯一的3屆影帝。（路透資料照片）

許多曾經知名的影星，在公眾眼前淡出幾年，再次被發現，可能都與銀幕上的模樣有頗大落差，讓人驚呼：「真的是他嗎？」在「霓裳魅影」(Phantom Thread)後即宣告息影的史上唯一三屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)，這幾年一直和另一半蕾貝卡米勒(Rebecca Miller)定居紐約，上一次被拍到是四年前，最近他又被狗仔攝影撞見，卻是長了半長白髮、戴上棒球帽、穿著運動服的超輕便樣子，毫無昔日影迷最崇拜的英國貴氣男性模樣，大家才知道原來私下的他，也這麼的「平易近人」。

丹尼爾戴路易斯過去扮演斯文紳士的樣子，是影迷比較喜愛的。(取材自IMDb)
丹尼爾戴路易斯過去扮演斯文紳士的樣子，是影迷比較喜愛的。(取材自IMDb)

過往丹尼爾戴路易斯除了演什麼像什麼，更會為了投入角色整個把自己丟進去一樣的情境中，沒有殺青前不會抽離角色，被很多同業認為是「戲瘋子」，又不得不佩服他確實演技一流。他曾經為了扮演鞋匠，真的學了製鞋的手藝，被笑稱「以後不演戲也可以賣鞋維生」，但觀眾還是比較習慣他的英國文藝紳士的味道，像是早年在「窗外有藍天」(A Room with a View)等片的那種氣質，因而看到他現在的樣子，仍然不太能適應。

丹尼爾戴路易斯近日在紐約被拍到，和觀眾熟悉的形象整個不一樣。(取材自Daily ...
丹尼爾戴路易斯近日在紐約被拍到，和觀眾熟悉的形象整個不一樣。(取材自Daily Mail)

英國 奧斯卡 攝影

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