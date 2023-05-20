傳奇3屆金獎影帝息影數年 現況和銀幕上超大反差
許多曾經知名的影星，在公眾眼前淡出幾年，再次被發現，可能都與銀幕上的模樣有頗大落差，讓人驚呼：「真的是他嗎？」在「霓裳魅影」(Phantom Thread)後即宣告息影的史上唯一三屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)，這幾年一直和另一半蕾貝卡米勒(Rebecca Miller)定居紐約，上一次被拍到是四年前，最近他又被狗仔攝影撞見，卻是長了半長白髮、戴上棒球帽、穿著運動服的超輕便樣子，毫無昔日影迷最崇拜的英國貴氣男性模樣，大家才知道原來私下的他，也這麼的「平易近人」。
過往丹尼爾戴路易斯除了演什麼像什麼，更會為了投入角色整個把自己丟進去一樣的情境中，沒有殺青前不會抽離角色，被很多同業認為是「戲瘋子」，又不得不佩服他確實演技一流。他曾經為了扮演鞋匠，真的學了製鞋的手藝，被笑稱「以後不演戲也可以賣鞋維生」，但觀眾還是比較習慣他的英國文藝紳士的味道，像是早年在「窗外有藍天」(A Room with a View)等片的那種氣質，因而看到他現在的樣子，仍然不太能適應。
上一則
梁靜茹上海演唱會 520唱了「分手快樂」：歌迷就像舊情人
下一則
FB留言