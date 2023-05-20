傳奇3屆金獎影帝息影數年 現況和銀幕上超大反差

丹尼爾戴路易斯是奧斯卡金像獎史上唯一的3屆影帝。（路透資料照片）

許多曾經知名的影星，在公眾眼前淡出幾年，再次被發現，可能都與銀幕上的模樣有頗大落差，讓人驚呼：「真的是他嗎？」在「霓裳魅影」(Phantom Thread)後即宣告息影的史上唯一三屆奧斯卡 影帝丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)，這幾年一直和另一半蕾貝卡米勒(Rebecca Miller)定居紐約，上一次被拍到是四年前，最近他又被狗仔攝影 撞見，卻是長了半長白髮、戴上棒球帽、穿著運動服的超輕便樣子，毫無昔日影迷最崇拜的英國 貴氣男性模樣，大家才知道原來私下的他，也這麼的「平易近人」。

丹尼爾戴路易斯過去扮演斯文紳士的樣子，是影迷比較喜愛的。(取材自IMDb)