情海再浮沉 艾瑪華森掰了億萬少爺布蘭登格林

艾瑪華森被傳已和億萬豪門男友分手。（路透資料照片）

昔日因主演「哈利波特 」（Harry Potter）系列走紅的一堆童星，現在大都30出頭，皆已至成家的年紀，這幾年陸續升格當爸媽，唯獨「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson），還在情海裡浮沉，男友已經換過十幾任，沒有一位讓她有「定下來」的衝動。

去年她才被拍到和家中有27億美元資產的公子布蘭登格林在威尼斯手牽手度假，還被傳彼此都已見過對方的家長，結果英國「每日郵報」報導她和布蘭登（Brendan Greene）的戀情早就破局，現在又是單身。原因呢？竟然是怪土星回歸。

布蘭登格林（右）是超級富豪菲利普（左）的愛子，姊姊克蘿伊（中） 已為人妻母。（路透資料照片）

每29年一次的土星回歸，在星座學中是有人生中相當重要的學習課題之意味，往往會伴隨著舊有關係的結束，或是新轉變的出現，或有新的發展空間等等。艾瑪與布蘭登交往了一段時間後分開，會不會正是受到土星回歸的影響？每日郵報報導，艾瑪在社群網站 上寫道：「這就是33歲。我在29歲之前都沒聽過什麼叫土星回歸，但我現在可是非常了解了。」

其實她在文字裡透露的只有自己經歷了一堆生活上的轉變，她接受了很多的心靈療程，試著去學習一些新東西，也面對人生裡的變化，感到又是一種新的課題。關於個人感情，她還是頗為保密，不讓隱私 曝光，外界只曉得，她與布蘭登是分手了，為何分手還是個祕密。