多年後再重逢 連恩尼遜、雷夫范恩斯變兄弟臉？

連恩尼遜(左)與雷夫范恩斯被影迷認為愈看愈有「兄弟臉」。(取材自Instagram、IMDb)

影壇曾出過不少經典組合,讓觀眾看得意猶未盡。曾在奧斯卡 揚威的「辛德勒的名單」(Schindler's List)推出將滿30周年,男主角連恩尼遜(Liam Neeson)與扮演大反派的雷夫范恩斯(Ralph Fiennes),那時前者41歲、後者31,都還魅力十足,現在各自皆年逾花甲,雖然帥氣不再,卻都還是很有霸氣,影迷覺得他們愈看愈有兄弟臉。

在「辛德勒的名單」全球引起話題後,連恩與雷夫都被007製片單位看上,不過連恩為了妻子娜塔莎的要求而推掉成為新龐德 的機會,然而娜塔莎在一次滑雪意外中撞頭傷重去世,連恩則至今未再婚,近年來以「地表最強老爸」形象活躍於影迷心中。

雷夫則是接演了「英倫情人」(The English Patient)等文藝佳作,才和首代龐德──史恩康納萊(Sean Connery)、鄔瑪舒嫚(Uma Thurman)合作商業大片「復仇者」,不料賣座、口碑都失利,倒是後來於丹尼爾克雷格(Daniel Craig)領銜的龐德片中飾演龐德的長官M,總算沒與007電影徹底無緣。

潔美李寇蒂斯(左)與阿諾史瓦辛格多年後再同框,依然相談甚歡。(取材自Instagram、IMDb)

007影片成為諜報動作類型的經典,美國推出的「魔鬼大帝:真實謊言」(True Lies)是則結合諜報動作和喜趣,尤其潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)扮演的家庭主婦,被捲入國際陰謀中,居然很快就把平淡乏味的生活拋在一旁,樂於與間諜丈夫(Arnold Schwarzenegger)一起冒險。

阿諾和潔美李當年也是外界難以想像的一組銀幕夫妻檔,前兩年再度同框合照,彼此臉上都多了皺紋與白髮,但潔美李稱讚阿諾雖然老了卻更有智慧,也依然令她屏息。當年「魔」片讓潔美李成為金球獎喜劇類影后得主,今年她則以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)榮登奧斯卡最佳女配角寶座,愈年長獎運愈旺。