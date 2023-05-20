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多年後再重逢 連恩尼遜、雷夫范恩斯變兄弟臉？

記者蘇詠智​​／綜合報導​
連恩尼遜（左）與雷夫范恩斯被影迷認為愈看愈有「兄弟臉」。（取材自Instagram、IMDb）
連恩尼遜（左）與雷夫范恩斯被影迷認為愈看愈有「兄弟臉」。（取材自Instagram、IMDb）

影壇曾出過不少經典組合，讓觀眾看得意猶未盡。曾在奧斯卡揚威的「辛德勒的名單」（Schindler's List）推出將滿30周年，男主角連恩尼遜（Liam Neeson）與扮演大反派的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes），那時前者41歲、後者31，都還魅力十足，現在各自皆年逾花甲，雖然帥氣不再，卻都還是很有霸氣，影迷覺得他們愈看愈有兄弟臉。

在「辛德勒的名單」全球引起話題後，連恩與雷夫都被007製片單位看上，不過連恩為了妻子娜塔莎的要求而推掉成為新龐德的機會，然而娜塔莎在一次滑雪意外中撞頭傷重去世，連恩則至今未再婚，近年來以「地表最強老爸」形象活躍於影迷心中。

雷夫則是接演了「英倫情人」（The English Patient）等文藝佳作，才和首代龐德──史恩康納萊（Sean Connery）、鄔瑪舒嫚（Uma Thurman）合作商業大片「復仇者」，不料賣座、口碑都失利，倒是後來於丹尼爾克雷格（Daniel Craig）領銜的龐德片中飾演龐德的長官M，總算沒與007電影徹底無緣。

潔美李寇蒂斯（左）與阿諾史瓦辛格多年後再同框，依然相談甚歡。（取材自Instag...
潔美李寇蒂斯（左）與阿諾史瓦辛格多年後再同框，依然相談甚歡。（取材自Instagram、IMDb）

007影片成為諜報動作類型的經典，美國推出的「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）是則結合諜報動作和喜趣，尤其潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）扮演的家庭主婦，被捲入國際陰謀中，居然很快就把平淡乏味的生活拋在一旁，樂於與間諜丈夫（Arnold Schwarzenegger）一起冒險。

阿諾和潔美李當年也是外界難以想像的一組銀幕夫妻檔，前兩年再度同框合照，彼此臉上都多了皺紋與白髮，但潔美李稱讚阿諾雖然老了卻更有智慧，也依然令她屏息。當年「魔」片讓潔美李成為金球獎喜劇類影后得主，今年她則以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）榮登奧斯卡最佳女配角寶座，愈年長獎運愈旺。

龐德 奧斯卡 媽的多重宇宙

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