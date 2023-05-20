塞斯羅根想再訪台灣 自爆「每天都看得到周杰倫」

塞斯羅根(左)曾與周杰倫合作「青蜂俠」，對這位亞洲天王印象深刻。（圖：索尼提供）

塞斯羅根（Seth Rogen）、蘿絲拜恩（Rose Byrne）近期帶來主演浪漫喜劇「柏拉圖式關係」（Platonic），日前接受本報系聯合報專訪，塞斯羅根曾於12年前與周杰倫 共同主演「青蜂俠」（The Green Hornet），當時還曾造訪台灣留下美好回憶，也與周杰倫建立深刻情誼，「我家裡有一面牆，上面貼滿我與周杰倫一起在台灣吃點心的照片，我每天都看得到周杰倫呢」。

塞斯羅根(左)曾與周杰倫合作「青蜂俠」，當時還造訪台灣宣傳。（本報資料照片）

回想當年，塞斯開心表示當年度過一段非常美好的時光，之後仍想再來，更誇讚周杰倫是一個充滿幽默感的人，「我與周杰倫的幽默感很相似，他真的很驚人」，更說這部劇講述「中年危機」，他相信這對台灣來說應該不陌生，畢竟全世界的中年人都會遇到這樣的問題，更幽默開玩笑，「而且我猜台灣應該有一個留著寸頭的中年男子叫做丹尼，他會為了想證明什麼，刻意與小20歲的女生約會」。

塞斯羅根(右)、蘿絲拜恩是多年好友，兩人自從兩集「惡鄰纏身」之後再度與導演尼可拉斯史托勒合作喜劇影集「柏拉圖式關係」。(路透)

塞斯羅根、蘿絲拜恩自從兩部「惡鄰纏身」（Neighbors）之後再度合作，彼此交情已近10年，蘿絲拜恩笑說難忘與塞斯的初次見面，是在「惡鄰纏身」的讀本會議，當時就感受到塞斯羅根絕佳的幽默感，「他私底下就這麼有趣，不只是個有趣的演員，也是一個有趣的人」，也說自己是澳洲 人，塞斯羅根則是加拿大 人，來自異國，又有彼此的文化，「我們玩得非常開心，而且這次投入的時間更多，真的相處得非常好」。

塞斯羅根(右)、蘿絲拜恩在「柏拉圖式關係」默契十足。（圖：Apple TV+提供）

塞斯羅根與蘿絲拜恩認識多年，彼此早就各有家庭，但很開心每次合作都能夠互相成長，「我覺得我們是勉勵彼此一起進步，面對事情一起冷靜處理，掌控優勢然後讓事情變得更好」。

塞斯羅根(右)、蘿絲拜恩在「柏拉圖式關係」默契十足。（圖：Apple TV+提供）

由於「柏拉圖式關係」講述一對異性好友在多年後再度相遇，發展出一連串逗趣荒謬的浪漫故事，也讓他們再度省視自己，2人被問是否也相信男女之間有純友誼，彼此立刻點頭喊相信，更說身邊也有許多朋友在結婚後，仍有一些可以傾聽心事的異性朋友，塞斯更感性說「他們是彼此的好事與壞事，會誇讚對方也會指正對方的缺點，我真的看過一些例子」，蘿絲則幽默補充「然後他們現在仍然還是朋友哦」，讓塞斯立刻哈哈大笑。