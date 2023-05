李奧納多新作 3影帝合體

李奧納多狄卡皮歐(左)在「花月殺手」和莉莉格萊斯頓譜出一段由真愛與背叛交織的故事。(圖:Apple TV+ 提供)

金獎大導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)執導的史詩級西部犯罪傳奇電影 「花月殺手」(Killers of the Flower Moon),將於5月20日於第76屆坎城影展期間首映,眾所矚目的主角李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)近日搶先於社群發布前導預告,並提到「這是一部我引以為傲的電影,迫不及待地想與大家分享。」

來源:YouTube

該片改編自大衛格雷恩(David Grann)撰寫、源自真實故事的同名暢銷著作「花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起」(Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI),並由史柯西斯與「阿甘正傳」(Forrest Gump)、「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)奧斯卡提名 編劇艾瑞克羅斯(Eric R. Roth)共同編劇,史柯西斯也和李奧納多一同擔任製片。故事描述在20世紀初,奧塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富,成為世界上最富有的人,因此立即吸引了白人的入侵,他們在密謀採取謀殺行動前,盡可能地操控、勒索和竊取奧塞奇族的錢財。這個被喻為美國史上最殘忍的大規模謀殺案的「奧塞奇案」,也是為美國歷史最黑暗的「恐怖統治事件」。

布蘭登費雪(右)也有演出「花月殺手」。(取材自YouTube)

李奧納多狄卡皮歐(左)與勞勃狄尼洛在「花月殺手」再度合體飆戲。(圖:Apple TV+ 提供)