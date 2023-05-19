李奧納多新作 3影帝合體

李奧納多狄卡皮歐（左）在「花月殺手」和莉莉格萊斯頓譜出一段由真愛與背叛交織的故事。（圖：Apple TV+ 提供）

金獎大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的史詩級西部犯罪傳奇電影 「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），將於5月20日於第76屆坎城影展期間首映，眾所矚目的主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日搶先於社群發布前導預告，並提到「這是一部我引以為傲的電影，迫不及待地想與大家分享。」

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該片改編自大衛格雷恩（David Grann）撰寫、源自真實故事的同名暢銷著作「花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起」（Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI），並由史柯西斯與「阿甘正傳」（Forrest Gump）、「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）奧斯卡提名 編劇艾瑞克羅斯（Eric R. Roth）共同編劇，史柯西斯也和李奧納多一同擔任製片。故事描述在20世紀初，奧塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富，成為世界上最富有的人，因此立即吸引了白人的入侵，他們在密謀採取謀殺行動前，盡可能地操控、勒索和竊取奧塞奇族的錢財。這個被喻為美國史上最殘忍的大規模謀殺案的「奧塞奇案」，也是為美國歷史最黑暗的「恐怖統治事件」。

布蘭登費雪(右)也有演出「花月殺手」。（取材自YouTube）

李奧納多狄卡皮歐(左)與勞勃狄尼洛在「花月殺手」再度合體飆戲。（圖：Apple TV+ 提供）