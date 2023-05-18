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漢斯沃著火營救來真的 化身最強百人斬

記者陳建嘉／綜合報導​
克里斯漢斯沃回歸「驚天營救2」。（圖：Netflix提供）
克里斯漢斯沃回歸「驚天營救2」。（圖：Netflix提供）

「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演的Netflix人氣動作片「驚天營救」（Extraction），睽違三年推出續集，日前釋出正式預告，克里斯上演一連串驚險動作場面，甚至在長達百米的火車上與一群槍手展開激烈攻防，還要躲避直升機散彈槍攻擊，誓死捍衛人質的安全。

曾和克里斯合作過「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）等片的兄弟檔導演喬羅素（Joseph Russo）與安東尼羅素（Anthony Russo），這次繼續擔任製片，受訪時透露片中一場驚險刺激的場面連續拍攝了14分鐘，「雖然實際可能不會是剛好14分鐘。我還沒有拿出手表計算，但應該非常準確。」

雖然賣關子未說具體細節，但喬羅素暗示這場戲「可能」跟「一架直升機」有關。另外，克里斯更在一場監獄打鬥場面，化身最強百人斬，以一打百從監獄營救人質。營救的過程中，天外甚至飛來一顆燃燒彈在天空中爆炸，讓克里斯直接成為「玩火的男人」。

導演山姆哈格雷夫（Sam Hargrave）也透露：「當我看到克里斯在大雪中毆打一群囚犯的畫面，鏡頭下充滿著漫天大雪與熊熊火焰，那個畫面讓我無法喊卡。而且火焰是來真的，沒有運用CG特效。」他說因此見識到克里斯的敬業精神，「因為他需要不停地重複這個動作，而且就我所知沒有一位大咖的明星願意為戲做出這樣的犧牲，克里斯就是其中一位。」

片中所有動作場面拳拳到肉，絕不馬虎，而本次也同樣身兼製作人克里斯也在個人推特表示：「光是單次拍攝那場著火的場景就要足足21分鐘，你沒聽錯就是21分鐘。讓我們體驗這一場驚心動魄的生死考驗吧！」

導演 復仇者聯盟 監獄

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