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阿湯哥「不可能7」全新預告帥翻 騎車跳崖挑戰神特技

記者陳建嘉／即時報導
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」挑戰全新驚險特技。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」挑戰全新驚險特技。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission：Impossible – Dead Reckoning Part One），17日發布最新預告，曾與阿湯哥合作多次，並執導2015年「不可能的任務：失控國度」、2018年「不可能的任務：全面瓦解」克里斯多夫麥奎里回歸擔任導演，阿湯哥更親自上陣所有危險動作戲碼，除了騎著摩托車衝下懸崖再定點跳傘，還曝光火車頂上驚險打鬥與墜崖跳車橋段，光是預告就讓粉絲尖叫連連。

預告中還有不可缺少的爆破大場面、市區街道飛車追逐，甚至直接摧毀一列火車，橫跨多個國家取景和實地拍攝，伴隨粉絲熟悉的電影主題音樂以及「力量最強大」的反派現身。這次伊森韓特（湯姆克魯斯 飾）和他的IMF「不可能任務情報局」小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。

伊森這次面對神祕可怕而且力量強大的敵人，這回連他最在乎的夥伴，都可能性命垂危，究竟該完成任務還是保護最愛的人，他該如何抉擇？電影集結原班人馬包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、「白寡婦」凡妮莎柯比、還有1996年演出首集的亨利科澤尼，另外加入海莉艾薇、龐克萊門捷夫等人。「不可能的任務：致命清算 第一章」將於7月12日起上映。

「不可能的任務：致命清算 第一章」最新預告

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湯姆克魯斯(左)再度和導演老搭檔克里斯多夫麥奎里合作「不可能的任務：致命清算 第...
湯姆克魯斯(左)再度和導演老搭檔克里斯多夫麥奎里合作「不可能的任務：致命清算 第一章」。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯再度引領IMF小隊完成不可能的任務。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯再度引領IMF小隊完成不可能的任務。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯 電影 阿湯哥

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