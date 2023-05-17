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強尼戴普重返鎂光燈 坎城復出 首映場落淚

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普(右)與導演麥雯有說有笑登上紅毯，破除不合傳聞。(歐新社)
強尼戴普(右)與導演麥雯有說有笑登上紅毯，破除不合傳聞。(歐新社)

第76屆坎城影展盛大開幕，開幕紅毯焦點是自從與安珀赫德（Amber Heard）的家暴官司之後，重返鎂光燈焦點的強尼戴普（Johnny Depp），他與主演開幕片「杜巴利伯爵夫人」和自導自演的麥雯（Maïwenn）等人一同亮相，走紅毯時熱情為粉絲簽名、合影，紅毯走了足足5分鐘，強尼更站在麥雯身邊，全程有說有笑，破除不合傳言，首映結束後全場觀眾報以如雷掌聲，讓強尼戴普當場感動掉淚，並與一旁的導演麥雯擁抱，看起來珍惜自己的復出之作。

強尼戴普因為深陷家暴官司，慘遭好萊塢封殺數年；而他在新片「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）飾演法國國王路易十五，與導演兼女主角麥雯有不少互動，但拍攝期間屢傳出強尼在片場拍攝態度不佳，常常遲到，與麥雯多次爭執，戲分僅15分鐘，不過電影仍受到高度注目。

但在紅毯上，強尼與麥雯手牽手登場，強尼戴普直誇麥雯：「她在整個製作過程中對整部電影的看法非常一致，她很強大！」並說麥雯想法靈活，很願意嘗試不同的選擇：「我覺得她在片場做得很好。」

開幕紅毯焦點另有其他的好萊塢大明星，包括獲頒今年榮譽金棕櫚獎的麥克道格拉斯（Michael Douglass），帶著妻子凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）和女兒卡莉絲麗塔道格拉斯一同現身，七女孩還在紅毯上親吻他。

麥克道格拉斯(中)今年獲頒榮譽金棕櫚獎，妻女凱薩琳麗塔瓊斯(右)、卡莉絲麗塔道格...
麥克道格拉斯(中)今年獲頒榮譽金棕櫚獎，妻女凱薩琳麗塔瓊斯(右)、卡莉絲麗塔道格拉斯在紅毯上獻吻。(美聯社)

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