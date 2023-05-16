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小甜甜將出書 或掀兩巨星情史 舊愛緊張

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（右）與賈斯汀曾是熱戀情侶，最後卻沒有好的結果。（路透資料照片）
布蘭妮（右）與賈斯汀曾是熱戀情侶，最後卻沒有好的結果。（路透資料照片）

近來瘋傳「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）已在籌備出書，且內容相當勁爆，甚至有兩位高知名度大牌男星將被點名，出版公司被稱已接到一堆措詞強硬的律師信，有被控告的準備。

打從少女時代憑著俏麗可愛的「小甜甜」形象走紅的布蘭妮，後來卻被媒體猛報導一堆失控行為，形象跌到谷底，還被前男友「超級男孩」成員之一賈斯汀（Justin Timberlake）消遣，到最後遭到法庭判定由她的父親監管她的收入和生活，開始了13年連買iPad或是否避孕都無法自主的日子。

布蘭妮13年來忍了太多氣還沒好好發洩，據英國「太陽報」報導，她在這本新書中，幾乎沒什麼保留，尤其多段情史更是一五一十透露，勁爆程度不難想像。

據傳兩名好萊塢大牌男星是書中感情花邊主角，兩人都很有地位，也都很擔心自己被怎麼寫，目前還不能知道他們究竟是誰。倒是有個人，已很確定不會被寫得太好聽，就是布蘭妮差點要嫁、最後卻公開調侃她的賈斯汀，美國「紐約郵報」報導，賈斯汀的全部底細，布蘭妮一清二楚，因而她怎麼寫他，對他未來的演藝生命至關重要。

賈斯汀早前已對嘲笑布蘭妮公開認錯，現在他更準備好一組公關團隊，等布蘭妮的書上市後好面對內容做出最好的回應。

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