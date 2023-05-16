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泰勒絲不喜歡輸 搶在舊愛前高調曬新歡

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲傳出新戀情。（取材自Instagram）
泰勒絲傳出新戀情。（取材自Instagram）

還在巡迴演出中的泰勒絲（Taylor Swift），已經迫不及待和傳聞中的新男友「1975樂團」馬蒂希利（Matty Healy）高調秀恩愛，馬蒂也數度在泰勒絲的演唱會上出現，彼此交往只差還沒有發布正式聲明。

馬蒂希利被發現與緋聞女友泰勒絲的家人滿熟悉的。（取材自Instagram）
馬蒂希利被發現與緋聞女友泰勒絲的家人滿熟悉的。（取材自Instagram）

泰勒絲過去和男友分手後，總是在短時間內，就會又有新歡，彷彿不太需要一個人療傷止痛，被嘲笑「總是無縫接軌」，有點擺脫不了高中女生那種「我先走出情傷就贏了」的心態。

歐美不少網友把泰勒絲形容成「現實生活中的高校女王」，認為她長得俏麗，財產驚人，又有一大堆誓死保護她的親衛隊，幾乎啥都不缺，也早就習慣要風得風、要雨得雨，不喜歡輸的感覺，她雖然現在年紀已過30，心態上卻沒太大的改變。

以往她談戀愛都喜歡鬧得天下皆知，過去幾年與英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）在一起，卻轉趨低調，而且很少發布合照，大家還覺得她已經被喬歐文改變，殊不知，她依然是需要大家嫉妒眼神、事事占上風的小公主。

而馬蒂希利不只與泰勒絲正打得火熱，還被發現與她的父親在大半場演出一直在交談，似乎並不很陌生，顯然她的父親也已習慣馬蒂與女兒的關係，兩人的戀情可持續多久，成了目前大家最好奇的話題。

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