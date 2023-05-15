不是小勞勃道尼、阿湯哥 漫威總裁曝「鋼鐵人」首選是他

小勞勃道尼因為主演「鋼鐵人」系列成為一線超級巨星。(取材自推特)

小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)原本因為染毒事件身敗名裂，卻因為在漫威 總裁凱文費吉(Kevin Feige)、導演強法洛(Jon Favreau)的大力舉薦之下成為漫威「鋼鐵人」(Iron Man)，聲勢不僅重登高峰，更翻紅成為一線超級巨星，眾所皆知的是湯姆克魯斯(Tom Cruise)早就對「鋼鐵人」一角充滿興趣，據傳因為片酬太高，外加與片商的理念不合而作罷，不過漫威總裁凱文費吉上周出席南加大 畢業典禮致詞時，竟然意外公布，真正的「鋼鐵人」首選其實是克里夫歐文(Clive Owen)。

凱文在南加大畢業典禮致詞，提到「鋼鐵人」對漫威影業來說是非常重要的開端，如果這部電影 沒有成功，也不會有後續，「當我們要選擇鋼鐵人的角色時，物色很多不同類型的演員，必須找到心靈、力量與魅力的完美結合」，並說第一部電影就耗資上億元，賭注非常之高，凱文更坦承電影是否成功，漫威影業的未來，甚至很有可能都取決在這個人的表演上。