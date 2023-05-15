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不是小勞勃道尼、阿湯哥 漫威總裁曝「鋼鐵人」首選是他

記者陳建嘉／即時報導
小勞勃道尼因為主演「鋼鐵人」系列成為一線超級巨星。(取材自推特)
小勞勃道尼因為主演「鋼鐵人」系列成為一線超級巨星。(取材自推特)

小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)原本因為染毒事件身敗名裂，卻因為在漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)、導演強法洛(Jon Favreau)的大力舉薦之下成為漫威「鋼鐵人」(Iron Man)，聲勢不僅重登高峰，更翻紅成為一線超級巨星，眾所皆知的是湯姆克魯斯(Tom Cruise)早就對「鋼鐵人」一角充滿興趣，據傳因為片酬太高，外加與片商的理念不合而作罷，不過漫威總裁凱文費吉上周出席南加大畢業典禮致詞時，竟然意外公布，真正的「鋼鐵人」首選其實是克里夫歐文(Clive Owen)。

凱文在南加大畢業典禮致詞，提到「鋼鐵人」對漫威影業來說是非常重要的開端，如果這部電影沒有成功，也不會有後續，「當我們要選擇鋼鐵人的角色時，物色很多不同類型的演員，必須找到心靈、力量與魅力的完美結合」，並說第一部電影就耗資上億元，賭注非常之高，凱文更坦承電影是否成功，漫威影業的未來，甚至很有可能都取決在這個人的表演上。

凱文更進一步表示當時與導演強法洛、選角指導篩選主角名單，第一個確認的合適人選隨之而出，「我們相信他會大受歡迎，而他的名字是克里夫歐文，他獲得肯定，但他沒興趣」，克里夫當年才剛接連推出「人類之子」(Children of Men)、「史密斯先生」(Shoot 'Em Up)等動作強片，狂野不羈的獨特氣質吸引了凱文費吉，只可惜最終仍婉拒演出，不過後來選擇小勞勃道尼接任，確實開啟漫威電影的盛世。

克里夫歐文曾演出「人類之子」、「偷情」等經典名片。(圖：「人類之子」劇照)
克里夫歐文曾演出「人類之子」、「偷情」等經典名片。(圖：「人類之子」劇照)

漫威 電影 南加大

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