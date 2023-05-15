唱衰「小美人魚」票房 「阿拉丁」男主角被罵翻

「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德在網上看衰其他迪士尼影片，遭到圍剿。(取材自IMDb)

迪士尼 全新真人版「小美人魚」(The Little Mermaid)上映在即，雖然在選角過程引發巨大爭議，目前的票房預測仍看好可望首周全美賣破1億1500萬美元、超過真人版「阿拉丁」(Aladdin)的1億1200萬美元。對此，「阿拉丁」的男主角梅納馬蘇德(Mena Massoud)在社群網站 上忍不住發文反駁，結果卻因為「瞧不起」正要推出的「小美人魚」，而遭到粉絲圍剿，讓他不得不先淨空自己的社群帳號。

迪士尼近年先後把一堆經典動畫重拍成真人版，「小美人魚」因挑選非裔女星荷莉貝莉(Halle Bailey)擔任主角，明顯和動畫版女主角的紅髮、白皮膚不同，引發強烈爭議，不過賣座還是受看好，甚至有娛樂網站預言該片將是今夏好萊塢電影 的票房冠軍，全球賣破10億美元。

不過梅納馬蘇德就不這樣看，他在社群網站上寫道：「我們的片子(阿拉丁)是很特別的，觀眾們一看再看，這是我們首映票房雖然那樣，但還是在全球賣破10億的唯一理由。我猜『小美人魚』全球票房不會破10億美元，可是毫無疑問一定會拍續集。」

此話一出，激怒不少荷莉貝莉的粉絲，留言版充滿一堆憤怒抨擊，像是「原版『小美人魚』大概比原版『阿拉丁』受到喜愛超過3倍，這會反應在票房上」、「我都忘了拍過真人版『阿拉丁』」、「先生，你太小心眼了，這片子都還沒上映」，一人一句謾罵，梅納馬蘇德只有暫時噤聲。