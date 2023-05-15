過往情史太嚇人？ 阿湯想追求 夏奇拉怕怕

湯姆克魯斯又一次被傳自己對人有意，人家根本沒興趣。（路透資料照片）

近來西洋演藝圈最受矚目八卦 之一，就是湯姆克魯斯 (Tom Cruise)與夏奇拉(Shakira)的「緋聞 」，雖然男方對女方據稱真的很感興趣，很有心想嘗試交往，女方卻表現出「現在不想談戀愛」的態度，想要把養育孩子跟經營事業放在前面。

據專門報導明星與名流八卦的「Us」雜誌指出，夏奇拉已經知道外界傳她和阿湯的緋聞，也曉得粉絲們擔心她若掉進阿湯的情網，恐怕結果不會比想像美好，不過她倒是認為這一切都太妙了，因為根本啥也沒發生。

也難怪夏奇拉的粉絲要為她擔憂，畢竟湯姆克魯斯過往的婚戀紀錄，真的只能算是「血淚斑斑」，而且通常都是女方十分想要趕快脫離，像是他的首任前妻咪咪羅傑斯(Miriam Rogers)，離婚後完全根本懶得再回顧與他的那一段，直接把他拋諸腦後。

和他生下女兒的凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)，也是和他斷得相當乾淨，他跟曾經走到哪兒都抱在手上的愛女蘇蕊(Suri)亦許多年沒往來，令很多人都感到詭異。