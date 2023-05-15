超人、007接班人呼之欲出 媒體、賭盤看好這些鮮肉

尼可拉斯霍特也傳有厚望成為新「超人」。(取材自Instagram)

全球影迷期待已久的新「超人」與新「007」人選，將在近期產生？歐美娛樂媒體報導，主導未來DC漫畫影片走向的詹姆斯岡恩(James Gunn)，已開始為新「超人」影片主角進行試鏡，目前呼聲較高的人選包括尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)、大衛科倫斯韋(David Corenswet)、雅各艾洛迪(Jacob Elordi)等長腿小生。而各方密切關注的新任詹姆斯龐德 ，仍以艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)出線機率最被看好。

觀眾的印象中，來自外星球的超人，必須身形高大魁梧，才有超凡的氣概，因而目前較為熱門的人選，都是身高190公分以上，長相俊俏的青年男星。其中尼可拉斯霍特曾經先後爭取「蝙蝠俠」(The Batman)、「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)要角都失利，好不容易獲邀扮演「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列大反派，又為了已簽定的影集合約不得不退出，堪稱近來最悲情男星之一，因此不少粉絲支持他拿下超人一角，終止一連串衰運。

大衛科倫斯韋被傳是新「超人」的可能人選之一。(取材自Instagram)

至於曾演出過「紙牌屋」(House of Cards)的大衛科倫斯韋，之前因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑。而主演過「高校十八禁」(Euphoria)的澳洲 型男雅各艾洛迪，一度被傳就是新的超人，詹姆斯岡恩雖然否認已定下演員，雅各仍在試鏡名單上。