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巨石強森、馮迪索大和解？雙強再合體「玩命」

記者蘇詠智╱綜合報導
巨石強森(右)與馮迪索(左)曾公開鬧不和，數年未能再同台。(取材自IMDb)
巨石強森(右)與馮迪索(左)曾公開鬧不和，數年未能再同台。(取材自IMDb)

今年最受全球觀眾期待的娛樂大片之一「玩命關頭X」(Fast X)，才剛在羅馬舉行首映會，片中的一大爆點已被歐美媒體搶先曝光：在片尾字幕後片段，巨石強森(Dwayne Johnson)扮演的哈柏斯再度現身。

巨石強森和馮迪索(Vin Diesel)因屬類型相近的動作影星，老被傳有瑜亮情結，雖然巨石強森的演藝事業在加入「玩命關頭」系列後開始往上衝，該系列在他加入後票房也持續再創新高，彼此互相幫襯，可是這種和諧並未能維持太久。

巨石強森和馮迪索之後在片場鬧翻，他公開發文批評有人幕前一條龍私下一條蟲，馮迪索也不甘示弱回嗆，最後鬧得人盡皆知。巨石強森更批評馮迪索時不時發文提到已故的保羅沃克(Paul Walker)，根本是過度消費的感情勒索。

但「The Wrap」也分析，疫情期間，巨石強森推出的影片，票房或口碑常不如預期，他的行情有下挫危險，他或者也覺得需要製造勁爆話題來刺激一下演藝事業，認為再度回歸「玩命關頭」系列有望締造也是「雙贏」局面，或許因此讓他改變心意。

而根據羅馬首映會先睹為快的觀眾反應，片子固然偶有尷尬段落，但場面相當過癮，視覺效果懾人，娛樂性極高，符合大多數人對此系列的期待，有機會再創高票房。

此外，「玩命關頭X」原訂是系列電影的倒數第二集，不過在羅馬首映會上，馮迪索語出驚人表示：「有計畫拍攝成三部曲」，意即可能再多出一集。

巨石強森 疫情 電影

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