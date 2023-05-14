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破男星紀錄 強尼戴普2000萬代言香水

記者蘇詠智╱綜合報導
強尼戴普以3年2000萬天價，再擔任迪奧男香代言人。(取材自推特)
強尼戴普以3年2000萬天價，再擔任迪奧男香代言人。(取材自推特)

一度被貼上「家暴男」標籤、形象事業大受打擊的強尼戴普(Johnny Depp)，誹謗官司大勝後運勢再度走旺，不但可望和艾爾帕西諾(Al Pacino)合作新片，又和迪奧(Dior)再續男性香水代言合約，預計3年將可進帳2000萬美元，刷新男星擔任香水代言人的最高身價紀錄。

強尼戴普演藝生涯的最巔峰，拍一部片就能賺進2000萬美元，他還沒有在影壇回復到這樣的地位，但先受到時尚精品青睞一樣有面子；反觀安珀赫德(Amber Heard)，暫時退出演藝圈，也不太會有人重金禮聘，境遇和強尼有天壤之別。

2020年強尼狀告英國「太陽報」稱他是「家暴男」涉及誹謗，倫敦法庭判他敗訴，一度讓迪奧面臨強大的「撤換代言人」壓力，不過他所代言的「曠野之心」男性香水銷量一直很出色，迪奧才會繼續開出高酬請他，在他官司大勝後，迪奧更有信心。

據綜藝報報導，過去「暮光之城」(Twilight)羅伯派汀森(Robert Pattinson)曾拿過迪奧1200萬美元的價碼代言男香，布萊德彼特(Brad Pitt)11年前代言香奈兒5號香水的身價是700萬美元。一位熟悉業界情況的人士透露，知名男星代言香水的價碼多半在一年200至400萬美元左右，像「星際爭霸戰」(Star Trek)克里斯潘恩(Chris Pine)也是和亞曼尼簽約一年400萬美元。

家暴 布萊德彼特 英國

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