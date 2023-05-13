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小班怒甩車門洩家庭地位 翹臀珍才是一家之主

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）出席妻子珍妮佛洛佩茲的新片首映，彼此的表情看來又成明顯對比。（路透）
班艾佛列克（左）出席妻子珍妮佛洛佩茲的新片首映，彼此的表情看來又成明顯對比。（路透）

珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）是好萊塢目前最有地位的明星夫妻檔，一舉一動都是各方討論的話題。近日，小班先是被目擊當著老婆面甩車門，同日他們出席新片首映，小班又在紅毯上擺出臭臉與翹臀珍用手互指，看似起了爭執。

珍妮佛日前帶著班出席新片「慈母殺心」（The Mother）的首映會，她一如以往的容光煥發、充滿紅星丰采，而小班雖然西裝筆挺，但神情仍舊憔悴陰鬱，兩人還一度為了合照的姿勢在眾人眼前起了小爭執。

此時剛好有人將前一天班與珍妮佛外出買咖啡時的偷拍畫面製作成TikTok短片，標題雖然打上「班艾佛列克展現騎士精神還沒死」，內容卻見到當珍妮佛拿著咖啡坐進車內，班用力甩上車門，感覺並不是很開心，立刻在全球網路瘋傳，大家都在討論他到底又怎麼了。

英國「每日郵報」找來肢體語言和唇語專家，前者試圖解密班珍的這段關係中彼此真正的角色，而後者則是破解兩人在「慈母殺心」首映會上看似爭執究竟說了什麼，唇語專家表示，班珍當晚不時感到煩躁與挫折，當他們被拱合照時，珍妮佛擔心自己的清涼造型在上半身會不會露出太多，班則告訴她，別擔心，要她靠向自己，但珍卻要他靠過來，班只好乖乖照辦，還稍微彎了下身子，讓珍妮佛可以方便的和他拍出親吻照，接著珍妮佛又指示他照片拍完，要一起走到旁邊去，讓其他的演員們到拍照的定點。看起來，雖然彼此好像有所爭執，卻並不特別嚴重。

但肢體語言專家看到的就更多。經過分析，他認為珍妮佛在習慣性地扮演支配、指揮者，而且自信十足，無時無刻看起來不神采奕奕，班則小心配合，不想造成太多衝突，這頗能符合外界「珍妮佛是控制狂，班艾佛列克身心俱疲」的刻板印象，無怪乎網友又消遣道：「你能夠擁有一切的同時卻仍然很悲慘。」

班艾佛列克等珍妮佛洛佩茲上車後甩車門的畫面，在全球網路瘋傳。（取材自TikTok...
班艾佛列克等珍妮佛洛佩茲上車後甩車門的畫面，在全球網路瘋傳。（取材自TikTok）

班艾佛列克 咖啡 珍妮佛洛佩茲

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