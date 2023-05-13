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真的假的？曾放話不再回「玩命關頭」系列 他又出現了

記者蘇詠智／即時報導
馮迪索（左）與巨石強森曾公開鬧不和，數年未能再同台。（取材自IMDb）
馮迪索（左）與巨石強森曾公開鬧不和，數年未能再同台。（取材自IMDb）

今年最受全球觀眾期待的娛樂大片之一「玩命關頭X」（Fast X），才剛在羅馬舉行首映會，片中的一大爆點已被歐美媒體搶先曝光：在片尾字幕後片段，巨石強森（Dwayne Johnson）扮演的哈柏斯再度現身，外界曾經以為他和該系列主導人物馮迪索（Vin Diesel）公開鬧翻後，再也不會回到這系列，連他自己都放話稱對於後續影片和人員們都抱持祝福，可是「沒有任何機會」會再回歸。根據「The Wrap」報導，巨石強森似乎找到了機會，也成為片子最令觀眾詫異的部分之一。

巨石強森和馮迪索因屬類型相近的動作影星，老被傳有瑜亮情結，雖然巨石強森的演藝事業在加入「玩命關頭」系列後開始往上衝，該系列在他加入後票房也持續再創新高，彼此互相幫襯，可是這種和諧並未能維持太久，他和馮迪索之後在片場鬧翻，他公開發文批評有人幕前一條龍私下一條蟲，馮迪索也不甘示弱回嗆，最後鬧得人盡皆知。巨石強森更批評馮迪索時不時發文提到已故的保羅沃克（Paul Walker），根本是過度消費的感情勒索。

巨石強森被歐美媒體報導，仍有在「玩命關頭X」登場。（取材自IMDb）
巨石強森被歐美媒體報導，仍有在「玩命關頭X」登場。（取材自IMDb）

但「The Wrap」也分析，疫情期間，巨石強森推出的影片，票房或口碑常不如預期，他的行情有下挫危險，他或者也覺得需要製造勁爆話題來刺激一下演藝事業，認為再度回歸「玩命關頭」系列有望締造也是「雙贏」局面，或許因此讓他改變心意。

而根據羅馬首映會先睹為快的觀眾反應，片子固然偶有尷尬段落，但場面相當過癮，視覺效果懾人，娛樂性極高，符合大多數人對此系列的期待，有機會再創高票房。

巨石強森 疫情

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