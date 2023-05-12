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湯姆漢克斯寫長篇小說 把難搞明星變成故事

娛樂新聞組／綜合報導
湯姆漢克斯變身作家，近日推出第一部長篇小說「The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel」。（Getty Images）
湯姆漢克斯變身作家，近日推出第一部長篇小說「The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel」。（Getty Images）

好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）演技精湛，身兼導演、編劇、製作人、配音員，樣樣出色，但很多人不知道，他還有一個作家身分。他曾於2017年推出短篇小說集「歡迎光臨火星」（Uncommon Type），如今，他的第一部長篇小說也完成，這本書最特別之處在於，靈感全部來自他在好萊塢的職業生涯，他還將多年來看到的各種難搞明星作為，偷偷放進故事裡。

BBC報導，這本類自傳小說「The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel」，敘述一位士兵在1947年退伍後，碰上了5歲的姪子；接著是1970年，當年的姪子長大了，跟叔叔一起把當年經歷的戰爭故事，繪製成漫畫；再來是現今的影壇，一位票房大賣的導演，發現了一本於1970年出版的漫畫，打算改編成超級英雄漫畫電影。一路上，讀者會發現難搞的男主角、出色的女主角、古怪的編劇跟導演、製片、製片助理，還有那些站在攝影機旁邊的各色人物。

據報導，得過兩座奧斯卡獎的影帝湯姆漢克斯在書中坦言，長期以來的從影生涯讓他對工作快要失去好奇心，常常要透過各種方法以激發想像力。小說的情節是要拍攝數百萬元的超級英雄動作片，將由一位非主流導演，與自大且常遲到的男主角完成。

湯姆漢克斯承認虛構的小說裡頭，其實塞進了他不少個人的觀察，「我把那些發生在片場各種偏差行為都拉出來放大，並不是每個人拍戲時都是處於最佳狀態。」

報導稱，各界對他的著作評價不一，有人認為他敘述拍攝電影的心路歷程太瑣碎，也有人覺得他沒寫到如何進入角色的要訣。對這些，湯姆漢克斯淡然表示，他能接受任何評價。

對於這本書，他很感謝出版商，很多人多次嘗試寫作屢屢被退稿，但他卻能在生涯首次撰寫小說就被出版。湯姆漢克斯回憶道，他在2018年開始動筆，無論在飛機上、家裡、旅館、放假與工作都在寫作，至於作品是否暢銷，他並不太在意。

湯姆漢克斯近日推出第一部長篇小說「The Making of Another M...
湯姆漢克斯近日推出第一部長篇小說「The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece: A novel」。（美聯社）

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