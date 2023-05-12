湯姆霍蘭德演人格分裂 「擁擠的房間」搞驚悚

湯姆霍蘭德在「擁擠的房間」挑戰人格分裂的演出。（圖：Apple TV+提供）

英國 男演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）自從「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）、「秘境探險」（Uncharted）之後又有全新演出，這回竟要挑戰人格分裂？

湯姆霍蘭德這回要與「新創大騙局」（The Dropout）金球獎 視后亞曼達塞佛瑞（ Amanda Seyfried）同台飆戲，並由阿奇瓦高斯曼（Akiva Goldsman）擔任製作人、編劇及共同監製，推出全新驚悚影集「擁擠的房間」（The Crowded Room）。湯姆更自爆原本想喘口氣，但因為太想演男主角「丹尼」，仍接下該角色。

談到角色，湯姆霍蘭德分享：「我花了很長時間飾演「秘境探險」奈森德瑞克和蜘蛛人，他們是你可以依賴的角色，你感到很有安全的人，最終，會感覺很有能力的人。但我真的非常喜歡飾演影集前半段的丹尼，我更傾向表現出我脆弱的一面。」「雖然飾演演丹尼沙利文是非常情緒化的，但對於我的人生非常具有啟發性。」

湯姆霍蘭德形容「擁擠的房間」的意義，是「洞察人類心智的力量」和「我們應對創傷的方式」，並敘述：「這是個讓你輾轉反側的影集，你永遠不會知道自己身在何處或發生了什麼事，而當進入尾聲時，將會有一個驚人的結局。這是一個關於心碎的故事、關於愛的故事、關於背叛的故事。最重要的是，這是關於一個孩子決心要生存下去的故事。」

「擁擠的房間」故事聚焦在1979年的紐約，湯姆霍蘭德飾演的丹尼蘇利文（暫譯）因一起槍擊案件被捕，亞曼達塞佛瑞飾演調查員莉亞古德溫（暫譯），透過一連串的審問，丹尼的人生故事就此展開，莉亞必須解開丹尼背後的謎團，並揭開他神秘的過去，迂迴曲折的故事也將逐漸引領丹尼改變他的命運。